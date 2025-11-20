Türkiye’nin play-off turu rakibi açıklanıyor! Dünya Kupası A Milli Takım rakibi kim olacak?

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Dünya Kupası Avrupa Elemleri ardından play-off ve direkt turnuva bileti alan takımlar netleşti. Sırada play-off için eşleşmelerin belli olması var. İşte, Play-Off kuralarının çekileceği tarih ve saat:

Tarih: 20 Kasım 2025 Perşembe (Bugün)

Saat: TSİ 15.00 (Türkiye Saati ile)

Yer: Nyon / İsviçre (UEFA Merkezi)