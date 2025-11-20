Türkiye’nin play-off turu rakibi açıklanıyor! Dünya Kupası A Milli Takım rakibi kim olacak?

Avrupa Elemeleri gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar takımlar Dünya Kupası bileti için Play-Off turunda mücadele edecek. A Milli Takımımızın da yer aldığı bu heyecanlı kura çekimi öncesinde, takımlar torbalara ayrıldı. 48 takımın mücadele edeceği organizasyonda boyunca toplam 104 maç yapılacak. İşte, olası Türkiye rakibi:
Dünya Kupası Avrupa Elemleri ardından play-off ve direkt turnuva bileti alan takımlar netleşti. Sırada play-off için eşleşmelerin belli olması var. İşte, Play-Off kuralarının çekileceği tarih ve saat:
Tarih: 20 Kasım 2025 Perşembe (Bugün)
Saat: TSİ 15.00 (Türkiye Saati ile)
Yer: Nyon / İsviçre (UEFA Merkezi)
Kura çekiminin ardından netleşecek Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri muhtemel olarak şu takımlardan oluşuyor:
Türkiye'nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda.
A Milli Takım play-off rakibini belirleyecek ve karşılaşma için hedefini belirleyecek. Kura çekimi sonrası bu kapsamda oluşacak fikstür 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Tarihte ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliği yapacağı ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final tarihleri belli oldu:
|Organizasyon Aşaması
|Tarih
|Yer
|Açılış Maçı
|11 Haziran 2026
|Estadio Azteca, Mexico City / Meksika
|Grup Aşaması
|11 Haziran - 27 Haziran 2026
|ABD, Kanada, Meksika
|
Son 32
Son 16
Çeyrek Final
Yarı Final
|
28 Haziran-3 Temmuz 2026
4-7 Temmuz 2026
9-11 Temmuz 2026
14-15 Temmuz 2026
|
ABD, Kanada, Meksika
|FİNAL MAÇI
|19 Temmuz 2026
|MetLife Stadyumu, New York/New Jersey / ABD