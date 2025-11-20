TÜRKİYE’NİN PLAY OFF TURU RAKİBİ: Dünya Kupası Türkiye play-off turu rakibi kim?

A Milli Takım'ın Dünya Kupası umutları play-off turuna kaldı. Elemelerde gösterdiği performansla grubu ikinci sırada bitiren Türkiye, son maçında İspanya ile karşılaşmıştı. Artık tüm dikkat play-off turuna çevrilmiş durumda. Millilerin play-off turundaki rakibi ve maçın tarihi gündeme oturdu. Peki, Türkiye'nin play-off turu rakibi kim olacak, hangi takımla karşılaşacak? Milli takım play off maçı ne zaman? İşte ayrıntılar...
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada bitiren Türkiye, yoluna play-off aşamasında devam edecek.
Play-off eşleşmeleri, 20 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takım'ın rakibi Romanya oldu.
Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında yapılacak. Bu aşamada toplam 16 takım yer alacak ve grup ikincilerine ek olarak UEFA Uluslar Ligi'nden 4 takım da mücadele edecek. Türkiye, tek maç üzerinden oynanacak bu eleme turunda rakibini yenerse Dünya Kupası'na gitme şansını devam ettirecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda 2 turu (yarı final ve final) geçen takımlar, 2026 D ünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
Yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak ve 2026 Dünya Kupası'na gidecek son 4 Avrupa ekibi belli olacak.
Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.