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Giriş Tarihi: 16.2.2022

Türkiye’nin refakatçi robotu ‘Ro-B’ gördüğü kişiyi unutmuyor

Türkiye’nin refakatçi robotu ‘Ro-B’ gördüğü kişiyi unutmuyor
BURSALI yazılım firması BCODE'un geliştirdiği akıllı robot Ro-B, TEDX Bursa etkinliğinde görücüye çıktı. Hastalara refakat eden ve onlarca soruya yanıtlayabilen Ro-B yüz ve sesi kaydedince bir daha gördüğü yüzü, duyduğu sesi unutmayarak hafızasına kaydettiği kişi ile iletişime kaldığı yerden devam edebiliyor. BCODE Yazılım Geliştirme Müdürü Mesut Vardar "Robotumuz duygu durumunu da ölçümlüyor. Karşısındakinin üzgün mü, kızgın mı, mutlu mu olduğunu tespit ediyor" dedi.

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Türkiye’nin refakatçi robotu ‘Ro-B’ gördüğü kişiyi unutmuyor
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