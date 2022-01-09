Türkiye’nin Sibiryası-30 derecede omicron savaşı





Aşı yaptıracak her kişi için bir borkod oluşturuluyor ve aşı yapılmadan önce sisteme girilmesi gerekiyor. Evin içinde internet sıkıntısı var. Tuğbanur Hemşire, internete ulaşabilmek için dışarı çıkmak istiyor. Köpek yine müsaade etmiyor. Cam kenarında köpek havlamaları eşliğinde aşı önce sisteme girilip sonra yapılıyor. Son durağımız Gülfiraz Ceco'nun evi. Ceco ve ailesi karlı, buzlu yollardan gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor. Soruyorum, sağlık çalışanları her aradığınızda geliyorlar mı diye? "Allah razı olsun ne zaman arasak geliyorlar" diye cevap veriyor ev sahibi.