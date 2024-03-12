Türkiye’nin tek kadın dağ rehberi son yolculuğuna uğurlandı

Manuslu Dağına tırmanan ilk Türk Kadın ünvanını elinde bulunduran İsmet İnan, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Alman turistlerle dağ kayağı yaptığı sırada üzerine düşen kar kütlesi düşen ve hayata gözlerini yuman İnan'ın cansız bedenine, bölgedeki hava şartları sebebiyle bir gün sonra ulaşılabildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan İnan'ın cenazesi, karayoluyla Amasya'ya getirildi. Amasya Sultan II. Bayezid Camisi'nde, ikindi namazından sonra yapılan cenaze törenine, İnan'ın annesi Hatice İnan, ağabeyi Sinan İnan, ikiz kardeşi Bülent İnal, rehberin yakınları, arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İnan'ın en yakın arkadaşı ve meslektaşı Dağcılık antrenörü Yıldırım Beyazıt Öztürk, "İsmet İnan'ın 20 yılı aşkın dağlarda beraber dolaştığı arkadaşıyım. İsmet gibi değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Tüm dağcılık camiasının dağ ve doğaseverlerin başı sağ olsun" dedi.

İnan'ın erkek ikiz kardeşi Bülent İnan, "Kendisi rehber olduğu için ilk önce zirveye çıkıyorlar, tırmanıyorlar. Tırmanış bittikten sonra kayaklarla aşağı inmeye başlıyorlar. Ama kendisi rehber olduğu için ilk kayışı o yapıyor, ilk önce o başlıyor. Yanında 5 kişilik bir Alman grup var. Onlarda bekleme halindeler. Yaklaşık 50-60 metre sonra kaymaya başlayacaklar. Ama İsmet kız kardeşim ilk adımını attığı anda altındaki kar kütlesi kaymaya başlamış. Dolayısıyla o da karın altında kalmış, büyük bir kar kütlesi. Yanında bulunan diğer ekip müdahale etmiş ama duyduğumuza göre dediğim gibi kesin bilgiler değil, bir yarım saat mücadele sonrası çıkarmışlar, kalp masajı yapmışlar ama yeterli olmamış, kendisini bu şekilde kaybettik." ifadelerine yer verdi.

İnan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Memi Dede Mezarlığı'na defnedildi.