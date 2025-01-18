Türkiye’nin uzay serüveninde yeni perde

Türkiye Uzay Ajansı ile ABD'li Axiom Space arasında imzalanan protokol, uzay teknolojisinin yanı sıra havacılık, tekstil, malzeme bilimi, iletişim ve yaşam bilimleri gibi farklı alanlarda karşılıklı işbirliğini içeriyor. Anlaşma ayrıca, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanında dünyanın lider ülkelerinden biri olma hedefine de yeni bir ivme kazandıracak. Mutakat zaptında yer alan ortak ana hedefler şu şekilde sıralanıyor:Araştırma ve keşfetme amacıyla kullanılabilecek bir laboratuvar kurmak.Mikro yerçekimi ortamından yararlanan üretim tesisleri oluşturmak.Uzay malzemelerini test etmek ve teknolojileri doğrulamak için bir platform sağlamak.Alçak Dünya yörüngesinde lojistik ve diğer hizmetler için bir merkez inşa etmek.İletişim ve gözlem için yeni platformlar geliştirmek.Astronotlar için bir eğitim alanı oluşturmak.