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Giriş Tarihi: 29.11.2023 12:39

Türkiye'nin uzun ömürlü ailesi: 150'den fazla torunu var! Elmas Nine 124 yaşında vefat etti

150'den fazla torunu ve 9 çocuğu ile Elmas Nine, Türkiye'nin en uzun süre yaşayan insanlardan biriydi. 124 yaşında Kayseri'de hayatını kaybettiği öğrenilen Elmas Nine 1899 yılında doğduğu kayıtlarda yer alıyor. Uzun yaşam sırrına dair beslenmesini örnek gösteren oğlu Mehmet Kırtepe, aynı zamanda diğer aile üyelerinin de uzun yaşadığını anlattı. Babasının 113 yaşında, ablasının 110 yaşında vefat ettiğini, yaşayan en büyük ablasının ise 92 yaşında olduğunu belirtti.

AA
Türkiye’nin uzun ömürlü ailesi: 150’den fazla torunu var! Elmas Nine 124 yaşında vefat etti

Erzurum'dan 1960'lı yıllarda Kayseri'ye göç eden, 3'ü vefat etmiş 11 çocuğu olan Elmas Kırtepe, 124 yaşında hayatını kaybetti.

Kayıtlara göre, Erzurum'un Hınıs ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde 1899 yılında doğan ve 1960'lı yıllarda eşi ile Kayseri'ye göç eden Kırtepe, yaklaşık üç gün önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Dün Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kırtepe'nin cenazesi, ailesinin ve sevenlerinin katılımıyla asri mezarlıkta defnedildi.

Kırtepe'nin oğlu Mehmet Kırtepe, çeşitli sebeplerden dolayı ailesinin Kayseri'ye göç ettiğini, annesinin çok zeki bir kadın olduğunu söyledi.

Kırtepe, 11 kardeş olduklarını, 3'ünün vefat ettiğini belirterek, "Biri damar tıkanıklığına bağlı kalp krizinden öldü, biri trafik kazasında yaralandı, sonrasında menenjite yakalanıp öldü. Diğer ablam 110 yaşında yaşlılıktan öldü. 7 kız kardeşim var, hepsinin de eşi vefat etti. En büyük ablam şu an 92 yaşında. Bildiğim kadarıyla annemin torunları, torunlarının torunları ve sonraki kuşaktakilerin sayısı 150, 200'ü bulur." diye konuştu.

Annesinin son şikayetine kadar sağlıklı yaşadığını aktaran Kırtepe, "Sağlığı iyiydi, yürüyordu ama artık bunalmıştı, 'Allah'ım bana bir karış toprak ver, eşimin yanına gideyim' diye dua ederdi." dedi.

Annesinin yemek seçmediğini, her şeyi yediğini ifade eden Kırtepe, babasının da 113 yaşında hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Erzurum'dan anneannesinin vefatı üzerine gelen torunu 55 yaşındaki Necati Tunç da annesinin 80 yaşında olduğunu belirtti.

Anneannesinin 2 yıl önce memleketi Erzurum'a geldiğini anlatan Tunç, "Anneannem sağlıklıydı, cana yakın biriydi. 2 yıl önce bizim yanımızda 45-50 gün kaldı ama çocuklarının çoğu Kayseri'de olduğu için burayı severdi. Erzurum'da iki kızı vardı, yazları gelir, ziyaret ederdi. Bir şey olduğu zaman yanımıza gelir, irtibatını kesmezdi." dedi.

Tunç, anneannesinin vefatı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki akrabalarının Kayseri'ye taziyeye geldiğini kaydetti.

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Türkiye'nin uzun ömürlü ailesi: 150'den fazla torunu var! Elmas Nine 124 yaşında vefat etti
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