Türkiye’nin ve Şavşat’ın en yaşlısı hayata veda etti

Arpalı köyü muhtarı Mithat Aydın'ın annesi, 110 yaşındaki Asiye Aydın, hayatını kaybetti. Asiye Nine, uzun ömrünü doğal beslenerek, köyünden hiç kopmadan, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kalarak geçirdi.

KENDİ ÜRETTİ

Marketten alışveriş yapmadı, kendi pişirdiği katkısız ekmeği yedi, köy sütü, peynir ve en çok da dut pekmezini severek tüketti. Hayatı boyunca neredeyse hiç doktora gitmedi; ufak rahatsızlıklarında bile kendi yöntemlerini kullandı. Torunlarının anlattığına göre sık sık, "Şifa topraktadır, doğadadır. Şehir olmasa insanlar daha uzun yaşar." derdi. Asiye Nine, birkaç gün önce Kocaeli'nde oğlunun yanında yaşlılığa bağlı nedenlerle hayata gözlerini yumdu. Cenazesi, çok sevdiği memleketi Arpalı köyüne getirilerek aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze törenine Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Belediye Başkanı Durmuş Aydın, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

EVLADININ DUYGULU TEŞEKKÜRÜ

Cenaze sonrası oğlu, köy muhtarı Mithat Aydın şu sözlerle duygularını dile getirdi: "Annem, köyümüzün hafızası, ailemizin çınarıydı. Bizlere bıraktığı en büyük miras, doğallığı ve hayata bakışındaki sadeliktir. Bu acı günümüzde yanımızda olan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, dostlarımıza ve tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

ŞAVŞAT'IN UZUN ÖMÜRLÜLERİ

2015 yılında Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alan Şavşat'ta, bugün hâlâ 95 yaşın üzerinde yaklaşık 50 kişi yaşamını sürdürüyor.Asiye Nine ise bu uzun ömürlülerin en büyüğüydü…Toprak onu özlediği gibi bağrına bastı. Bir çağ daha göğe yükseldi.