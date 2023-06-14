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Giriş Tarihi: 14.6.2023 10:10

Türkiye’nin Yatak Markası İdaş, yeni reklam filminde Seda Sayan ile “Günaydın” diyor

Seda Sayan, İdaş’ın yeni reklam filminde rol aldı. Samba dansların eşlik ettiği neşeli filmde Seda Sayan keyifle “Günaydın” diyerek güne iyi başlamaya davet ediyor.

Türkiye’nin Yatak Markası İdaş, yeni reklam filminde Seda Sayan ile “Günaydın” diyor
Yarım asırdır iyi uyku için yenilikçi ürünler sunan İdaş, yaza girerken Seda Sayan ile bir reklam kampanyası hazırladı. Seda Sayan'ın rol aldığı reklam filmi, rahat bir uykunun ardından güne keyifle başlamayı konu alıyor. Seda Sayan'ın sabahları neşeyle söylediği "Günaydın"dan esinlenen film, yeni bir güne başlamayı coşkuya dönüştürüyor.

Devamı gelecek olan kampanyanın ilk filmi, kıpır kıpır yaz enerjisi veriyor. Kampanya önümüzdeki dönemde farklı sürprizlerle devam edecek. İdaş'ın reklam kampanyasının ilk filminde Seda Sayan gösterişli kostümler ve dansçılarla yer alıyor. Hareketli müziğin eşlik ettiği film güne neşeli başlamaya davet ediyor ve içten bir "Günaydın" diyor. Seda Sayan reklam filmiyle ilgili "Her zaman çok içten gelerek Günaydın diyordum.

İdaş'ın iyi bir uykunun ardından güne iyi başlama fikrine de çok uydu bu. Hareketli, neşeli bir film çektik, ben çok sevdim. Umarım herkes beğenir ve güne iyi başlar" dedi. "İdaş'la Günaydın" reklam filmi TV kanallarında ve dijital platformlarda izlenebilir

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Türkiye’nin Yatak Markası İdaş, yeni reklam filminde Seda Sayan ile “Günaydın” diyor
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