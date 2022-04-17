Türkiye’nin ‘yeşil dedesi: Çocuklarım nasılsa fidanlar da öyle

'YeşilDedesi' ilan edilen ve 2009'da TBMM tarafından üstün hizmet madalyası ile ödüllendirilen Muhterem Okutur, 95 yaşında olmasına rağmen toprakla buluşturduğu fidanları takip ediyor. Antalya Orman Bölge Müdürü iken 1978'de emekli olan Okutur, orman teşkiltatında 27 yıllık görevi boyunca Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa'da 40 milyondan fazla fidanı ekibiyle birlikte toprakla buluşturdu. Halen Gaziantep'te oluşturduğu ormanları takip etmeye devam ettiğini belirten Okutur, "Burada Ağaç Yetiştirme ve Koruma Derneği'nin başkanı oldum. Ormanlarımız için çalışmaya devam ediyorum. Benim için çocuklarım nasıl fidanlarda ormanlar da öyle" dedi.