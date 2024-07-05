Türkiye’nin Yeşil Kütüphaneleri Dünya Sahnesinde Rami Kütüphanesi: Türkiye’nin İlk Sürdürülebilir Kütüphanesi seçildi

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu'nun (IFLA) Çevre, Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler Bölümü (ENSULIB), Haziran 2024 bülteninde Türkiye'den iki büyük başarıyı öne çıkardı: Rami Kütüphanesi ve Banaz İlçe Halk Kütüphanesi. Bu iki kütüphane, sürdürülebilirlik ve çevre bilincine verdikleri katkılarla uluslararası alanda büyük takdir topladı.

RAMİ KÜTÜPHANESİ: TÜRKİYE'NİN İLK SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜTÜPHANESİ

Tarihi Rami Kışlası'nın 2023 yılında tamamlanan restorasyonu sonrası hizmete giren Rami Kütüphanesi, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kütüphanesi olarak dikkat çekiyor. Biyosfer Sertifikası alarak çevresel sorumluluğunu tescilleyen Rami Kütüphanesi, yağmur suyu hasadı sistemi ve geri dönüştürülmüş kağıtlardan defter yapma gibi yenilikçi uygulamalarıyla öne çıkıyor.

BANAZ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ: TÜRKİYE'NİN İLK AGRO KÜTÜPHANESİ

Uşak'ın Banaz ilçesinde hizmet veren Banaz İlçe Halk Kütüphanesi, Türkiye'nin ilk agro kütüphanesi olarak dünya çapında büyük ilgi görüyor. Bitki yatakları, tohum kitaplığı, kompost sandığı ve böcek oteli gibi çevre dostu alanlarla donatılmış olan kütüphane, sürdürülebilir tarım ve çevre bilincini artırma konusundaki çalışmalarıyla fark yaratıyor. "Tüketen Toplumdan Üreten Topluma" mottosuyla yürütülen projeler, ulusal ve uluslararası düzeyde geniş yankı uyandırdı.

20-22 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen Kırsal Kütüphane Ağı toplantısında, Türkiye'nin 15 farklı şehrinden gelen 20 kütüphaneci, Banaz İlçe Halk Kütüphanesi'nde bir araya gelerek sürdürülebilir tarım konusunda deneyimlerini paylaştı. Bu etkinlikte katılımcılar, kendi bölgelerinden getirdikleri tohumları Tohum Kütüphanesi'ne bağışlayarak önemli bir katkı sağladı.

Banaz İlçe Halk Kütüphanesi, IFLA ENSULIB komisyonu tarafından Yeşil Kütüphane Projeleri arasında dünya çapında ilk 5 kütüphane arasına girmeyi başardı. Bu uluslararası başarı, Türkiye'deki kütüphanelerin sürdürülebilirlik ve çevresel farkındalık konularında öncü rol oynadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu iki öncü kütüphane, Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve çevreye duyarlılığını tüm dünyaya kanıtlayarak, diğer kütüphanelere ilham kaynağı oluyor. Türkiye, yeşil kütüphaneler konusunda dünya sahnesinde güçlü bir yer edinirken, sürdürülebilirlik adına atılan bu adımlar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefini somutlaştırıyor.