Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'ye gelen ailenin otomobilinde 1.5 milyon Avro ele geçirildi
Giriş Tarihi: 24.3.2023 20:22 Son Güncelleme: 24.3.2023 20:44

Türkiye'ye gelen ailenin otomobilinde 1.5 milyon Avro ele geçirildi

Türkiye’ye gelen bir ailenin otomobilinde Bulgaristan gümrük makamlarının yaptığı aramada, gümrüğe beyan edilmeyen 1.5 milyon Avro ele geçirildi

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Türkiye’ye gelen ailenin otomobilinde 1.5 milyon Avro ele geçirildi

Romanya'dan Türkiye'ye gelmekte olan bir Türk ailenin otomobilde Bulgar gümrük makamlarının yaptığı aramada, gümrük makamlarıma bildirilmemiş bir 1.5 milyon Avro ele geçirildi. Olay önceki gün, Edirne'nin Kapıkule Gümrük Kapısı'nın karşısında bulunan Bulgaristan Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda yaşandı. Türk vatandaşı M. G., eşi ve 18 aylık bebeği ile Romanya plakalı otomobille Türkiye'ye geçmek istediğini Bulgar yetkililere bildirdi. M. G., otomobilde gümrüğe tabi eşya ve bildirimi zorunlu miktarda nakit para bulunmadığını da belirtti.

TÜRK SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ancak Bulgaristan gümrük yetkilileri durumdan kuşkulanarak otomobilde detaylı arama yaptı. Aramada naylon zarflar içinde 1 milyon 562 bin 865 Avro (yaklaşık 30 milyon TL) ele geçirildi. Sürücü ifadesinde, babasının otobüsünü sattığını ve parasını kendisine verdiğini, bu parayı Türkiye'ye götürerek burada ev almayı amaçladığını söyledi. Türk sürücü gözaltına alındı. Bulgar makamları yıl başından bu yana Türkiye'ye geçiş yapan otomobil ve otobüslerde yaptıkları aramalarda toplam 5 milyon Avro (yaklaşık 100 milyon TL) ele geçirildiğini açıkladılar.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı! Heyetler YSK'da...
CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol
CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı
CHP’de liste savaşları! MYK ikiye bölündü
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi açıklandı! Emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL oldu
SON DAKİKA: HDP niyetini resmen açıkladı! 'Biz küçük düşünmüyoruz, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz'
Üsküdar'da hastane, Pendik'te otel yangını: 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var...
Al bu da acıklı komedya
Eski CHP'li Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'ye gelen ailenin otomobilinde 1.5 milyon Avro ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA