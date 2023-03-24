Türkiye’ye gelen ailenin otomobilinde 1.5 milyon Avro ele geçirildi

Romanya'dan Türkiye'ye gelmekte olan bir Türk ailenin otomobilde Bulgar gümrük makamlarının yaptığı aramada, gümrük makamlarıma bildirilmemiş bir 1.5 milyon Avro ele geçirildi. Olay önceki gün, Edirne'nin Kapıkule Gümrük Kapısı'nın karşısında bulunan Bulgaristan Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda yaşandı. Türk vatandaşı M. G., eşi ve 18 aylık bebeği ile Romanya plakalı otomobille Türkiye'ye geçmek istediğini Bulgar yetkililere bildirdi. M. G., otomobilde gümrüğe tabi eşya ve bildirimi zorunlu miktarda nakit para bulunmadığını da belirtti.

TÜRK SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ancak Bulgaristan gümrük yetkilileri durumdan kuşkulanarak otomobilde detaylı arama yaptı. Aramada naylon zarflar içinde 1 milyon 562 bin 865 Avro (yaklaşık 30 milyon TL) ele geçirildi. Sürücü ifadesinde, babasının otobüsünü sattığını ve parasını kendisine verdiğini, bu parayı Türkiye'ye götürerek burada ev almayı amaçladığını söyledi. Türk sürücü gözaltına alındı. Bulgar makamları yıl başından bu yana Türkiye'ye geçiş yapan otomobil ve otobüslerde yaptıkları aramalarda toplam 5 milyon Avro (yaklaşık 100 milyon TL) ele geçirildiğini açıkladılar.