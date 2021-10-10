Türkiye’ye hayran kaldı

Hint Okyanusu
'ndaki ülkelerden biri olan Seyşeller
'de, ABD
'li baba ile İngiliz anneden dünyaya gelen 29 yaşındaki Qornitah Lesperance, üniversitede Bilgisayar Mühendisliği Yapay Zeka Bölümü'nü tamamladıktan sonra, insanları ve farklı kültürlerin yaşam şekillerini yerinde görmek için Ocak 2016'da dünyayı gezmeye karar verdi. Rusya
, Bahreyn
, Dubai, Tayvan, Suudi Arabistan
, Katar, Kenya
ve Ermenistan
'ın ardından son olarak Türkiye
'ye gelen genç kadın, Kapadokya, Pamukkale
, İstanbul
gibi turistik noktaları gezdi. Gittiği ülkelerde belli süreliğine çocuk bakıcılığı veya İngilizce öğreticiliği yaparak maddi ihtiyacını karşılıdığını kaydeden Qornitah Lesperance, "Birçok ülkeyi ve şehri gezdim. Beni en fazla etkileyen İstanbul oldu. Ülkenizde Müslüman Türk insanının konukseverliğini sonuna kadar yaşadım" dedi.
AYASOFYA, SULTANAHMET...
Gezgin kadın, "Dünyayı gezmek o ülkedeki vatandaşın hayatını, köylüleri, çiftlik hayatını, geçimlerini sağlamak için nasıl çalıştıklarını görmeme yardımcı oldu. Çünkü kimse hayatın o kısmını konuşmuyor ya da göstermiyor. Bu yüzden kendi gözlerinizle görmeniz daha çok iyi. Ayasofya ve Sultanahmet camilerini de ziyaret ettikten sonra dünya turuna devam edeceğim" diye konuştu.