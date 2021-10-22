Türkiye’ye Kovid tatili akını

RUSYA'DA koronavirüs vaka ve ölümlerindeki artış nedeniyle kasım ayı başında bir hafta resmi tatil ilan edilmesi, ölü sezonda Türkiye
'ye turist akını başlattı. Özellikle Moskova
'da bu dönem için uçak biletlerine talep hızla artışa geçti. OneTwoTrip sitesinden Yelena Şelehova, Rus
medyasına yaptığı açıklamada, kasım tatili planının duyulmasının ardından uçak bileti aramalarının 2-3 kat arttığını söyledi. Aviasales basın servisinden yapılan açıklamada ise site kullanıcılarının yaptıkları uçak bileti aramalarının önceki gün normalin yüzde 49 üzerinde olduğu belirtildi. Turkrus.com