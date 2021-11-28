Türkiye’ye örnek projenin temelini Bakan Derya Yanık attı

Tokat'ta Türkiye'ye örnek olacak Sosyal Hizmetler Kampüsü Temel Atma Töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuklara yönelik politikalarımızda aile hayatının öncelenmesi, aile odaklı hizmet, modellerimizi belirleyen temel yaklaşımımız. Çocuğun üstün yararı olmazsa olmazımız. Sihirli cümle bu" dedi

ZENGİN: AİLELERİN HAYATI DA REHABİLİTE OLACAK

Temel Atma töreninde Selamlama konuşmasını yapan AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin Bakan Yanık ile değerli bir dostluğunun olduğunu vurgularken, "Sayın Derya Yanık'ı hem bakan olarak hem de dostumuz olarak Tokat'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yağmurlarla bereketli bir günde geldiniz. Daha güneşli günlerde de sizi ağırlamak isteriz. Bu merkez Tokat için çok önemli ama onun da ötesinde Türkiye için çok önemli çünkü bir örnek ilk teşkil ediyor. Türkiye'de bu konseptte yapılan ilk proje. Burada sadece engelli çocuklarımızın rehabilitasyonu, eğitimi değil aynı zamanda onlara hayatını adayan, çok büyük fedakarlıklarla en iyisini sunmaya çalışan aileleri için de fevkalade önemli bir fırsat. Çünkü bu komplekste hem evlatlarımız eğitim alacaklar ama aynı zamanda anne babaları belki biraz nefes alacaklar, onların hayatı da bir anlamda rehabilite olacak" dedi.

Zengin Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, ve Bakanlık başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olmasını temenni etti.

BAKAN DERYA YANIK: BİZ ASLINDA MİLLETE BORCUMUZU ÖDÜYORUZ

Açılış konuşmalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kürsüye geldi. Bakan Yanık, "Bugün Tokat'a böyle güzel bir hizmet kampusunu kazandıracak olmanın sevincini sizlerle paylaşmaktan duyduğum sevinci bir kez daha ifade etmek istiyorum. Elhamdülillah gerçekten ham ediyorum öncelikle çünkü bu çalışmalar bugünden yarına bıraktığımız borçlarımız. Biz aslında milletimize borcumuzu ödüyoruz. Çok bütünlüklü bir proje. Biz bakanlık olarak bütün şehirlerimizde, memleketimizin 81 ilinde ne ihtiyaç var bütün ana hizmet başlıklarımızda çocuk hizmetlerinde Tokat'ın ihtiyacı ne, engelli yaşlı hizmetlerinde Tokat'ın ihtiyacı ne, huzurevine mi ihtiyacı var, engelli yaşlı bakım merkezine mi ihtiyacı var, rehabilitasyon merkezine mi neyse bunların her birinin fizibiletisini yapıyoruz. Ve ona göre de hizmetleri yaymaya çalışıyoruz. O yüzden ihtiyaçları karşılayan, gerçekçi, hayal satmayan hizmetler üretiyoruz. Şükürler olsun bugünden sonra da inşallah bunları devam ettireceğiz. Nitekim Çocuk Evleri Sitesi, Gündüzlü Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Cami, diğer donatıları ve yeşil alanlarıyla Tokatımıza yaraşır bir kompleksi ülkemize, milletimize, Tokatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu büyük ve her bir ayrıntının tek tek düşünüldüğü kompleksimizin Tokatımızın ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra diğer şehirlerimize örnek olmasını ümit ediyorum. Örnek teşkil edeceğini de düşünüyorum" diye konuştu.

20 yıldır çok güzel hizmetlere, çok güzel sonuçlara vesile olduklarını söyleyen Bakan Derya Yanık, "Milletimizin desteği ve teveccühüyle bu hizmetler ortaya çıktı. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkartmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik. Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik" dedi.

"ÜLKE GENELİNDE BİN 300 BAKIM EVİNDE 14 BİN EVLADIMIZ BİZE EMANET"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim için bütün çocuklar, memleketin dört bir yanında hiçbir ayrıma tabi olmadan özenle sahip çıkmamız gereken bir emanet. Biz buna inanıyoruz. Onlar bize emanet, biz geleceği onlara emanet edeceğiz. Bütün çocukların geleceğe sağlıklı ve yeterli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak, gerek anayasal, gerek sosyal ama aynı zamanda vicdani sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bugün ülke çapında bin 300'ü aşkın bakım kuruluşumuzda 14 bine yakın evladımız bize emanet. Onların en iyi şekilde hayata hazırlanmaları için tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışıyoruz. Mutlu, sağlıklı, üreten ve faydalı bireyler olabilmeleri için çaba harcıyoruz. Bununla birlikte çocuklara yönelik politikalarımızda aile hayatının öncelenmesi, aile odaklı hizmet modellerimizi belirleyen temel yaklaşımımız. Çocuğun üstün yararı olmazsa olmazımız. Sihirli cümle bu. Bu doğrultuda aile yanında kalması, mümkün olmayan çocuklarımıza da kurumlarımızı açıyoruz. Çocuk evleri sitelerimiz ki bu kampus içerisinde de var biliyorsunuz işte bu yuvalara örnek.. Çocuk hizmetlerindeki insan odaklı büyük dönüşümün parçası olarak artık koruma bakım kuruluşlarımızın koğuş sisteminden ev sistemine dönüştürdük. 50-100 çocuğun bir arada kaldığı büyük koğuşlardan artık 5-6 çocuğun bir arada kaldığı, yaşlarına göre sınıflandırıldığı, apartman daireleri, mahallenin bir parçası olarak yaşadıkları fiziki şartlara dönüştürdük. Çocuklarımız hem burada gelişimlerini, hayatlarını devam ettiriyorlar, hem sosyalleşiyorlar hem de yaşlarına göre ev içerisindeki sorumluluklarını paylaşarak aslında geleceğe de bir anlamda hazırlanmış oluyorlar. Sosyal olgunluğa erişerek büyüyorlar ya da Çocuk Evleri sitelerimizde tıpkı kampusumuzdeki gibi siteyi oluşturan küçük villa tipi konutlarda kalarak sosyalleşmiş oluyorlar. Temelini attığımız bu Sosyal Hizmet kampusümüzde de 50 kişilik kapasitesiyle çocuklarımıza her türlü sosyal, kültür, sportif imkanları olan bir Çocuk Evleri Sitesi inşa edeceğiz."