Türkiye'yi ağlatan Eymen büyüdü "vatan sağ olsun" dedi! "Babam gibi kahraman olmak istiyorum"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Kurşunlu Camii bahçesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan bombayı imha etmeye çalışırken keskin nişancı tüfeği ile vurularak şehit düşen polis memuru Haydar Çetin, ardında biri 6 diğeri henüz 3 aylık iki erkek evlat bıraktı.
Babası şehit olduğunda henüz 6 yaşında olan Eymen Çetin, Yozgat'taki cenaze sırasında ayyıldızlı tabutun ardından döktüğü göz yaşları ile hafızalara kazınmış, tüm Türkiye'yi ağlatmıştı.
Eymen o gün babasının ardından, "Keşke son bir kez daha görseydim. Anne babam cennete mi gidecek? Anne sen gitme ne olur" sözleri ile duygularını dile getirmişti. O tarihte henüz 3 aylık olan Emin ise babasını hiç hatırlamıyor.
POLİS OLMAK İSTİYOR
MHP MYK Üyesi Sezer Yozgat, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Nebioğlu ve Fatih Ülkü Ocakları Başkanı Metehan Aksu, Yozgat'ta yaşayan şehit ailesini evlerinde ziyaret etti.
Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret sırasında Eymen ve Emin, büyüyüp, devlete en iyi şekilde hizmet etmek, hainlere fırsat vermemek için babaları gibi birer polis olmak istediklerini söylediler.
SABAH'a konuşan Eymen, "Babam da tüm şehitler gibi cennete gitti. Vatan sağolsun. O bir kahraman, ben de onun yolundan gidip polis olmak, onun gibi kahraman olmak istiyorum. Babamı hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.
Eymen ve Emin'in dedeleri Dilaver Çetin, torunlarını yalnız bırakmıyor.Dede Çetin, "Vatan sağolsun, bir evladım vatana kurban oldu bin tanesi feda olsun.
Torunlarımı da şehit babaları gibi vatana en iyi şekilde hizmet etmeleri için yetiştiriyorum" dedi. MHP MYK Üyesi Sezer Yozgat, şehit babasının ardından döktüğü göz yaşları ile yürekleri dağlayan Eymen'in göz yaşlarının hesabını devletin en sert şekilde sorduğunu söyledi.