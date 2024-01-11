Türkiye’yi dünyanın ilk Miss Universe’de temsil eden Gelengül Melek Erman son yolculuğuna uğurlandı

1952 Türkiye Güzeli yarışmasının birincisi Gelengül Tayfuroğlu, Türkiye'yi 1952 yılında Los Angeles'taki Long Beach sahilinde ilk kez düzenlenen Miss Universe'de temsil etti. Dünyanın 30 ülkesinden gelen güzellerle yarışan Tayfuroğlu, Amerika'dan bir derece alamayarak döndü. Rus annesinin ısrarıyla yarışmaya katılan, güzelliğiyle dikkat çeken Tayfuroğlu, İstanbul'a geldiğinde film çekimi için yönetmen Hürrem Erman'la tanıştı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle Hürrem Erman'la annesinin ısrarıyla evlenerek şöhret yerine ev hanımlığını seçti.

Yaşantısını Gelengül Melek Erman olarak sürdüren Türkiye güzelinin, Fuat ve Nail adında da iki çocuğu oldu. 2003 yılında eşi Hürrem Erman'ın hayatını kaybetmesiyle bir nevi hayata küsen, kendini çocuklarına ve ailesine adayan Gelengül Erman, 9 Ocak Salı günü Cihangir'deki evinde yaşa bağlı olarak hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze namazında çocukları, torunları ve dostları yer aldı.

Gelengül Erman'ın oğlu Fuat Erman, annesinin çocuklarıyla çok ilgili olduğunu ve güzelliğinin konuşulmasından hiç hoşlanmadığını belirtti. Halit Refiğ'in eşi, Erman'ın aile dostu Gülper Refiğ ise, "Sık sık yemekler yapardı, biz de sinema camiasıyla yemeklere giderdik. Orada yediğimiz yemekler, onlar bitti…" diye anlattı.

FİLM DÜNYASINA GİRMEYİP ŞÖHRET YERİNE EV HANIMLIĞINI TERCİH ETTİ

90 yaşında hayata gözlerini yuman Gelengül Erman'ın büyük oğlu Fuat Erman, "Türkiye güzellik kraliçesi seçiliyor ve Amerika'ya gidiyor. Amerika'da bulunuyor, fotoğraflar var, çiçekli arabalarla falan geçiyor… Ondan sonra Türkiye'ye dönüyor, Amerika'da bir derece almıyor. İlk güzellik yarışmasına seçildikten sonra Türkiye'de bir film demo film yapılıyor. O filmi babam çekiyor, orada tanışıyorlar. Arada bir bayağı yaş farkı var. Kendisi ben çok gencim evlenmem diyor, onun üzerine annesi ısrar ediyor. Annesi Rus, o yüzden çok güzel Rusça konuşuyordu. Sonrasında babamla evleniyorlar. Film dünyasına pek girmiyor, o dönemin gereği ev kadını olarak devam ediyor. Elinden birçok şey gelirdi, mutfağı kuvvetliydi, örgüsü kuvvetliydi. Babamın vefatından sonra biraz çekildi. Hareketli olamadı. Zorla dışarı bile çıkaramadık. Öyle bir yas dönemi yaşadı. Film dünyasına yakın oldu ama hiç içine girmedi. O sektörde de saygın birisiydi. Her erkeğin arkasında bir kadın vardır… Çocuklarıyla ilgili bir anneydi, iş kadını olmadığı için bütün ilgisini oraya veriyordu. Birlikte iyi gezdiler, film çekimleri için dışarı gittiler" diye konuştu.

ÖZEL BİR İLETİŞİMİMİZ VARDI

Torunu Emir Erman da, "Çok güçlü bir insan olduğunu söylüyorlar hep. Herkese yardımsever, kimseye zorluk çıkarmayan, kendi halinde, kimseye zararı olmayan biriydi. Özel bir iletişimimiz vardı, bana Mirko diyordu. Kendisi Rusça konuşuyordu. Eskiden gazete kupürlerini topluyorlarmış, kendi aralarında sıralıyorlarmış kim birinci olur, kim ikinci olur diye.

Türkiye güzeli Erman, kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.