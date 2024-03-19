Türkiye’yi sarsan kazada ikinci skandal: Diğer çocuk da ehliyetsiz çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta 16 yaşındaki T.C'nin 3 ATV aracına çarparak Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine neden olan kazada T.C. ve arkadaşlarının görüntülerinin ayrıntılarına ulaşıldı. T.C. kazanın olduğu gece annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtığı olayla ilgili polis, iki araçta bulunan 9 kişinin ifadeleri doğrultusunda belirlediği güzergâh üzerindeki tüm güvenlik kamera görüntülerini taradı. Görüntülerde araçta bulunanlardan 7 kişinin olduğu görüntü dikkat çekti. Bir tekel bayisinin güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerdeki 7 kişilerin kimlikleri tespit edildi. Kazayı yapan T.C, diğer aracı kullanan D.O.Ö. ve P.T.E, Z.H, A.K, Y.E. ve K. A. adlı arkadaşları olduğu öğrenildi. Olay gecesi diğer aracı kullanan D.O.Ö'nün de 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyeti olmadığı tespit edildi. D.O.Ö. ifadesinde; "Hemen yaralıların yanına koştum ve kontrol ettim. Arkadaşım Z.H. yaralıların biriyle konuştu. Z.H. hem ehliyetimiz olmadığından ve aracın kalabalık etmemesi için aracın anahtarını benden alıp K.A. ile birlikte aracı siteye götürdü" dedi. D.O.Ö'nün olay yerine gelen polis ekiplerine ehliyetsiz yakalanmamak için aracının arkadaşı tarafından götürüldüğünü belirtti. Ancak aracı götüren arkadaşının da ehliyeti olmadığı öğrenildi.