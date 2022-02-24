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Giriş Tarihi: 24.2.2022 16:27

Türkiye'yi terk eden diş hekimi, Ukrayna'dan alınma talebinde bulundu

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Türkiye’yi terk eden diş hekimi, Ukrayna’dan alınma talebinde bulundu

Ukrayna'ya giderken Türkiye’nin bir amele kaybettiğini, Ukrayna’nın bir diş hekimi kazandığını sosyal medyadan ifade eden bir vatandaşın, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında ülkeye geri dönebilmek için Dışişleri Bakanlığı’na başvurduğu sosyal medyada yayıldı. Dışişleri Bakanlığı'na başvuran genç kadın gelen tepkiler sonrasında sosyal medyadan açıklama yaparak "Yaptığınız insanlık dışı. Mizah, ölümle, savaşla yapılamaz. Herkes görüşünü sadece belli bir saygı çerçevesinde bildirebilir. Sizin yaptığınız psikolojik şiddetten başka bir şey değil. Savaş bölgesinde olduğumu bildiğiniz halde, iyi dilekte bulunmanız gerekirken ‘inşallah ölürsün’ mesajlarınız inanılır gibi değil” dedi

Türkiye'den Ukrayna'ya çalışmaya giden bazı vatandaşlar bu ülkeye giderken sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmıştı. Bir vatandaş ise geçen yıl sosyal medya hesabından "Türkiye bir amele kaybetti, Ukrayna bir diş hekimi kazandı" diyerek uçak biletiyle havalimanından bir fotoğraf paylaşmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SOSYAL MEDYA HESABINA YAZDI!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ise Türkiye'ye geri dönmek istediğine dair bir paylaşımda bulundu. Diş hekimi vatandaş, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabına yazarak Türkiye'ye geri dönmek istediğini ifade etti.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı şunları yazdı: "Sayın vatandaşımız, sizlere veya yakınlarınıza ulaşabilmemiz için iletişim bilgilerini ve bulunulan yer bilgisini paylaşmanızı rica ediyoruz." Bu cevap üzerine ülkeye dönmek isteyen bu genç kadın ise kaldığı yeri ve adres bilgileriyle birlikte telefon numarasını Dışişleri Bakanlığı'yla paylaştı.

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Türkiye'yi terk eden diş hekimi, Ukrayna'dan alınma talebinde bulundu
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