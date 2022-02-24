Türkiye’yi terk eden diş hekimi, Ukrayna’dan alınma talebinde bulundu

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı şunları yazdı: "Sayın vatandaşımız, sizlere veya yakınlarınıza ulaşabilmemiz için iletişim bilgilerini ve bulunulan yer bilgisini paylaşmanızı rica ediyoruz." Bu cevap üzerine ülkeye dönmek isteyen bu genç kadın ise kaldığı yeri ve adres bilgileriyle birlikte telefon numarasını Dışişleri Bakanlığı'yla paylaştı.