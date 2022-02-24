Türkiye’yi terk eden diş hekimi, Ukrayna’dan alınma talebinde bulundu

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN SOSYAL MEDYA HESABINA YAZDI!
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ise Türkiye'ye geri dönmek istediğine dair bir paylaşımda bulundu. Diş hekimi vatandaş, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabına yazarak Türkiye'ye geri dönmek istediğini ifade etti.
Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı şunları yazdı: "Sayın vatandaşımız, sizlere veya yakınlarınıza ulaşabilmemiz için iletişim bilgilerini ve bulunulan yer bilgisini paylaşmanızı rica ediyoruz." Bu cevap üzerine ülkeye dönmek isteyen bu genç kadın ise kaldığı yeri ve adres bilgileriyle birlikte telefon numarasını Dışişleri Bakanlığı'yla paylaştı.