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Giriş Tarihi: 14.12.2021

TÜRKKÖK’e bağış yap Zeynep’ime can ol

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
TÜRKKÖK’e bağış yap Zeynep’ime can ol

İstanbul Silivri'de yaşayan 6 yaşındaki minik Zeynep'in 12 Haziran'da vücudunda morluklar oluşmaya başladı. Ailesi hemen çocuk doktoruna bu morlukların fotoğraflarını gönderdi ve doktorlar tahlil yaptırmalarını istedi. Tahlillerden sonra tedaviye başladılar ve biyopsi sonuçlarından sonra Zeynep'e, kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi olarak bilinen aplastik anemi teşhisi konuldu.

Hastalığın genetik olduğunu söyleyen doktorlar ilik nakline karar verdi. Önce anne ve babasından kan örnekleri alındı ancak sadece 10'da 5 uyumlu çıktı. Daha sonra aileye TÜRKKÖK'ten uluslararası taranacağı söylendi. Ne kadar çok bağışçı olursa Zeynep'in şansının o kadar yüksek olduğunu düşündüklerini dile getiren öğretmen anne Ceylan Karakaya şunları söyledi:

KÖK HÜCRE BAĞIŞI KAN VERMEK KADAR KOLAY

"İnsanlardan kök hücre bağışçısı olmalarını istiyoruz. Türkiye'nin her yerinden Kızılay'a gidip bağışta bulunup hem Zeynep'e hem de bizim gibi bekleyen herkese umut olabilirler. İnsanların kök hücre bağışı ile ilgili çok bilgileri yok ve zor olduğunu düşünüyorlar ama korkulacak bir şey olmadığını anlatmalıyız insanlara. Zeynep küçük olduğu için insanlar üzülüyor ve hemen bağışta bulunuyor fakat Kızılay'daki görevli arkadaşlar uyumlu olmadığında vazgeçtiklerini söylüyor. Ama o bağışlar belki de Zeynep'e uymasa bile başka birine uyacak. Ben buna çok üzülüyorum ve biz elimizden geldiği kadar kök hücre bağışını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz."

CANA CAN OLSUNLAR, HAREKETE GEÇSİNLER

Zeynep'in günden güne bağışıklığının düştüğünü ve ilik nakli olmazsa daha da kötüye gideceğini ifade eden Karakaya, şöyle devam etti: "Trombositleri düştüğü zaman kanama riski çok fazla. Okula getiremiyorum artık onu, evde kalıyor. Düşmeye ve çarpmaya karşı riskli. Ben olabildiğince anlatmaya çalışıyorum insanlara, herkes sosyal medyadan yayınlıyor ama bu yetmiyor harekete geçmeleri gerekiyor. Lütfen cana can olsunlar ve sadece Zeynep için değil tüm bekleyenler için Kızılay'a kök hücre bağışında bulunsunlar."

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TÜRKKÖK’e bağış yap Zeynep’ime can ol
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