Türkler Çıldırmış Olmalı oyuncuları ve konusu: Türkler Çıldırmış Olmalı nerede çekildi?

Türkler Çıldırmış Olmalı oyuncuları komedi yapımlarının sevilen isimlerini bir araya getiriyor. Bu akşam 20.00'de ATV ekranlarında yayında olacak komedi filmi herkesi ekran başına topluyor. Türkler Çıldırmış Olmalı film konusu Güney Afrika açıklarında yaşadıkları talihsiz bir olayla sarsılan aileyi kurtarmakla görevli ilginç bir timin oluşturulması hikayesini anlatıyor. Peki, Türkler Çıldırmış Olmalı nerede çekildi? İşte yanıtlar…
TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI KONUSU
Türkiye'nin en varlıklı işadamı ailesi ile bir dünya seyahati yapacaktır. Ne yazık ki Güney Afrika açıklarında başlarına talihsiz bir bela gelir. Somalili korsanlar tarafından esir alınırlar. Korsanlar işadamı için Türkiye'den yüklü miktarda fidye istemektedir. Türk Hükümeti de işadamının kurtarılması için askeri bir tim gönderilmesine karar verir.
Ancak bir diplomatın önerisi dikkate alınarak uluslararası ilişkilerin hassas dengesi sebebi ile bu iş için resmi bir tim değil de "Her Türk asker doğar" sözünden yola çıkarak yasadışı bir tim oluşturulur. Hükümlülerden oluşan ve şartlı tahliye anlaşması yapılan bu timde; Hanutçuluk yapan dolandırıcı Kuru Kadir, elektronik mühendisi ancak korsan CD basmaktan sabıkalı Korsan Ercüment, sokaklarda büyümüş, tek derdi ünlü bir şarkıcı olmak isteyen, düğün şarkıcısı Kirli Şahin, korkak kumarcı Kadırgalı Sarı Recep, kuru sıkı tabancaların namlularını delerek gerçek tabancaya çevirip satmaktan hüküm giyen Laz Mahmut, Başbakan dahil birçok üst düzey bürokratı dolandıran Mahsun Güler ve uluslararası birçok terör operasyonunu başarı ile yönetmiş ancak bir sebeple hapishaneye düşmüş Albay Mehmet Kara vardır.
TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI OYUNCULARI
Peker Açıkalın
Önder Açıkbaş
Zeynep Beşerler
Ruhi Sarı
Erdal Tosun
Kadir Çöpdemir
Burhan Öcal
Erdem Akakçe
Durul Bazan
TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI NEREDE ÇEKİLDİ?
2099 yapımı film için Bahçeköy'e Afrikalı bir yerli köyü ve Somalili bir korsan şehri kuruldu. Yerli köyünün orijinaline çok yakın olabilmesi için her detay düşünüldü ve tasarımı Kenyalı bir sanat ekibinin danışmanlığında yürütüldü.