Türkmen bakıcı davasında tüm sanıklara beraat!

Büyükçekmece'de iki yıl önce bakıcılık yaptığı evin 3'üncü katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden Türkmenistanlı Muhabbat Meremglyyeva'nın (38) ölümüyle ilgili ev sahibi İpek A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kadına, "iştirak halinde bir insanı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

CİMER'E MESAJ GÖNDERİLMİŞTİ

Düşme anının saniye saniye kaydedildiği olayda bazı eşyaların çalınması üzerine ev sahibi ile maktulün tartıştığı, ev sahibi tarafından Türkmen kadının sorgulanması için eve çağırılan komşulardan birisinin maktulün bileğini ısırdığı ve boğuşma sırasında maktulün parmaklarında şüphelilere ait saç tellerinin bulunduğu iddia edildi. Tutuksuz sanıklar mahkemedeki ilk ifadelerinde suçlamaları reddetti. Daha sonra ise sanıklardan Ülkü Ç.'nin telefonundan CİMER'e bir mesaj gönderildi. Mesajda, "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" yazılıydı. Duruşma savcısı sır ölüm ile ilgili 5 sanık hakkında mütalaasını açıklayarak müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını talep etmişti. Karar duruşmasında 5 kadın delil yetersizliğinden beraat etti.



Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan 5 sanık katılmadı. Duruşmada sanıkların avukatları hazır bulundu.

"KAÇMAK İÇİN ATLADI"



Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıkların avukatları ölenin kaçmak için atladığı bu nedenle parmak izinin pencerenin dış pervazında olduğunu ve bu nedenle 2-2,5 metre uzağa düştüğünü, atılsaydı binanın dibine düşeceğini belirterek müvekkillerinin beraatlarını istediler.



5 SANIK BERAAT ETTİ



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeter nitelikte, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.