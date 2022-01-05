Son dakika: Sır bir şekilde ölmüştü! Türkmen bakıcı davasında flaş gelişme...

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de iki yıl önce bakıcılık yaptığı evin 3'üncü katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden Türkmenistanlı Muhabbat Meremglyyeva'nın (38) ölümüyle ilgili ev sahibi İpek A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kadına, 'iştirak halinde bir insanı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.
CİMER'E MESAJ GÖNDERİLMİŞTİ
Düşme anının saniye saniye kaydedildiği olayda bazı eşyaların çalınması üzerine ev sahibi ile maktulün tartıştığı, ev sahibi tarafından Türkmen kadının sorgulanması için eve çağırılan komşulardan birisinin maktulün bileğini ısırdığı ve boğuşma sırasında maktulün parmaklarında şüphelilere ait saç tellerinin bulunduğu iddia edildi. Tutuksuz sanıklar mahkemedeki ilk ifadelerinde suçlamaları reddetti. Daha sonra ise sanıklardan Ülkü Ç.'nin telefonundan CİMER'e bir mesaj gönderildi. Mesajda, "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" yazılıydı. Duruşma savcısı sır ölüm ile ilgili 5 sanık hakkında mütalaasını açıkladı.
"DARP EDİP, CAMDAN ATTILAR"
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 sanık geldi. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanık savunmaları, deliller ve CİMER başvurusunu değerlendirerek sanıkların olay günü iştirak halinde maktulü darp edip kasten camdan aşağı attıklarını belirtti. Savcı sanıkların "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.