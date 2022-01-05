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Giriş Tarihi: 5.1.2022 10:49 Son Güncelleme: 5.1.2022 11:24

Son dakika: Sır bir şekilde ölmüştü! Türkmen bakıcı davasında flaş gelişme...

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Son dakika: Sır bir şekilde ölmüştü! Türkmen bakıcı davasında flaş gelişme...

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de iki yıl önce bakıcılık yaptığı evin 3'üncü katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden Türkmenistanlı Muhabbat Meremglyyeva'nın (38) sır ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Olay anında evde bulunan 5 sanık hakkında savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıkların “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapse çarptırılmaları talep edildi.

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de iki yıl önce bakıcılık yaptığı evin 3'üncü katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden Türkmenistanlı Muhabbat Meremglyyeva'nın (38) ölümüyle ilgili ev sahibi İpek A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kadına, 'iştirak halinde bir insanı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

CİMER'E MESAJ GÖNDERİLMİŞTİ

Düşme anının saniye saniye kaydedildiği olayda bazı eşyaların çalınması üzerine ev sahibi ile maktulün tartıştığı, ev sahibi tarafından Türkmen kadının sorgulanması için eve çağırılan komşulardan birisinin maktulün bileğini ısırdığı ve boğuşma sırasında maktulün parmaklarında şüphelilere ait saç tellerinin bulunduğu iddia edildi. Tutuksuz sanıklar mahkemedeki ilk ifadelerinde suçlamaları reddetti. Daha sonra ise sanıklardan Ülkü Ç.'nin telefonundan CİMER'e bir mesaj gönderildi. Mesajda, "O kadını ben ittim aşağı. Pişmanım" yazılıydı. Duruşma savcısı sır ölüm ile ilgili 5 sanık hakkında mütalaasını açıkladı.



"DARP EDİP, CAMDAN ATTILAR"

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 sanık geldi. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanık savunmaları, deliller ve CİMER başvurusunu değerlendirerek sanıkların olay günü iştirak halinde maktulü darp edip kasten camdan aşağı attıklarını belirtti. Savcı sanıkların "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti sanıkların ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı iler bir tarihe erteledi.

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Son dakika: Sır bir şekilde ölmüştü! Türkmen bakıcı davasında flaş gelişme...
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