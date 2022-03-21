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Giriş Tarihi: 21.3.2022 12:09

Türkmen çift sahilde ölü bulundu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Türkmen çift sahilde ölü bulundu

İstanbul’da Türkmenistan uyruklu bir çift, Büyükçekmece’de sahil kenarında ölü bulundu. Nargul Jepbarova’ya ait cesedin iple boğularak öldürüldüğü, Batyr D.’nin ise iple ağaca asılı halde can verdiği belirlendi. Türkmen çiftin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Korkunç olay Büyükçekmece'de Mimarsinan Sahili'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Sahilde yürüyen vatandaşlar, biri ağaçta asılı olmak üzere iki cesetle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi alıp inceleme başlattı. Türkmenistan uyruklu Nargul Jepbarova ve Batyr D. isimli çifte ait olduğu belirlenen cesetler, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çifti ölüme götüren olayın ise tartışmadan çıktığı ve Batyr D. isimli erkeğin, Nargul Jepbarova'yı iple boğalarak öldürdükten sonra kendisini de ağaca asmasıyla son bulduğu ileri sürüldü. Cinayet perdesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından aralanacak.


GERİYE SEVGİLİLER GÜNÜ FOTOĞRAFLARI KALDI

Ölü bulunan Türkmen çiftten ise geriye 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çektikleri sevgi dolu fotoğrafları kaldı.

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Türkmen çift sahilde ölü bulundu
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