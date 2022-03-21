Türkmen çift sahilde ölü bulundu

Korkunç olay Büyükçekmece'de Mimarsinan Sahili'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Sahilde yürüyen vatandaşlar, biri ağaçta asılı olmak üzere iki cesetle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi alıp inceleme başlattı. Türkmenistan uyruklu Nargul Jepbarova ve Batyr D. isimli çifte ait olduğu belirlenen cesetler, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çifti ölüme götüren olayın ise tartışmadan çıktığı ve Batyr D. isimli erkeğin, Nargul Jepbarova'yı iple boğalarak öldürdükten sonra kendisini de ağaca asmasıyla son bulduğu ileri sürüldü. Cinayet perdesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından aralanacak.