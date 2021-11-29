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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Türkmen öğrencilere 5 bin kitap hediye etti

Türkmen öğrencilere 5 bin kitap hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Kasım'da katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi için gittiği Türkmenistan'da, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Türkmen-Türk Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de eşlik ettiği ziyarette "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, kütüphanesi yeni yapılan okula Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla getirilen 5 bin kitap hediye edildi. Emine Erdoğan ve Bakan Özer'e okul ziyaretinde Türkmenistan Milli Eğitim Bakanı Gurbangül Atayeva; bakan eşleri Nebahat Özer, Hülya Çavuşoğlu, Şule Akar, Ümmü Eymen Muş, Ahu Pakdemirli ve Nilüfer Karaismailoğlu da katıldı.

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Türkmen öğrencilere 5 bin kitap hediye etti
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