Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova’nın sır sonu! Sevgilisi tutuklandı!

Aynı zamanda iş yeri sahibi olan Pala, Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.