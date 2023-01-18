Türkmenistanlı Nurshat cinayete kurban gitmiş! Katil tanıdık çıktı!

KIYAFETLERDE ATIŞ ARTIKLARI ÇIKTI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Kenan Pala hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddianamede, şüpheli Kenan Pala'nın pantolon ve yeleğinde atış artıklarına rastlandığına dair uzmanlık raporu yer aldı.



YAKIN MESAFEDEN VURULMUŞ

Kapsamlı balistik ve olay yeri inceleme raporlarının yer aldığı ve Nurshat Muhammedova'nın Kenan Pala tarafından iş yerinin 2'nci katındaki yazıhanede tabanca ile yakın mesafeden tek el atışla göğsünden vurularak öldürüldüğü belirtilen iddianamede; ayrıca intihar notu olduğu öne sürülen 'Elveda' yazılı notun Muhammedova ait olduğuna dair net kanaate varılamadı.

Öte yandan savcılık sorgusunda da suçlamaları kabul etmeyen Kenan Pala'nın, daha önce aynı iş yerinde aralarında kıskançlık nedeniyle Muhammedova ile küfürleşmeye varan kavgalar ettiği, ikilinin birbirlerine porselen ve küllük gibi bazı eşyaları attıkları, ancak şikayetçi olmadıkları öğrenildi.