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Giriş Tarihi: 6.2.2022 12:46

TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Karabük'te tatbik edilmeye başlanacak

AA
TURKOVAC aşısı 7 Şubat’ta Karabük’te tatbik edilmeye başlanacak

Yerli aşı TURKOVAC'ın 7 Şubat Pazartesi gününden itibaren Karabük'te tatbik edilmeye başlanacağı bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Şubat pazartesi gününden itibaren yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "MHRS web, MHRS mobil, Alo 182 ve e-nabız üzerinden randevu alan 18 yaş üstü vatandaşlarımız aşılarını güvenle olabilirler." denildi.

Karabük'te günlük vaka sayılarının çok yüksek seviyelere ulaştığını belirten İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, aşılama konusunda gerekli desteğin verilmesi gerektiğini bildirdi. Sarı, özellikle hatırlatma dozu vakti gelen vatandaşların mutlaka aşılarını yaptırmalarını istedi.

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TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Karabük'te tatbik edilmeye başlanacak
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