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Giriş Tarihi: 25.1.2022 19:48 Son Güncelleme: 25.1.2022 20:09

TURKOVAC'I geliştiren Prf. Dr. Özdarendeli: "TURKOVAC'ın Alfa ve Delta'ya karşı koruyuculuğunu tespit ettik"

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
TURKOVAC’I geliştiren Prf. Dr. Özdarendeli: TURKOVAC’ın Alfa ve Delta’ya karşı koruyuculuğunu tespit ettik

Koronavirüse karşı ilk yerli ve milli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü (ERAGEM) Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, TURKOVAC'ın Alfa ve Delta varyantlarına karşı etkili olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kayseri Ticaret Odası'nın Ocak ayı meclis toplantısında konuşan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Erciyes Üniversitesi'nde geliştirdikleri TURKOVAC aşısı ile ilgili son gelişmeleri anlattı. TURKOVAC'ın varyantlara karşı etkisinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten konuşmasında müjdeli haberi verdi.

DELTA VE AFAYA'YA KARŞI KORUYUCU

Faz-3 çalışmaları devam eden ve acil kullanım onayı verilmesiyle birlikte vatandaşlara uygulanmasına başlanan TURKOVAC aşısı ile ilgili önemli bir gelişmeyi de açıklayan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aşımızın Alfa ve Delta virüsüne karşı etkili olduğunu tespit ettik. Omicron varyantı ile ilgili çalışmalarımız ise sürüyor" dedi.

"SALGINLARA CEVAP VERECEK İNSAN GÜCÜMÜZ VAR"

Erciyes Üniversitesi olarak görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Aykut Özdarendeli; "Yaptığımız çalışmalarla Türkiye'de virüsü izole eden ilk grup olduk. Normal bir aşısının ortaya çıkarılması çok uzun yıllar alan bir süreç. Uzun süre olma nedeni gönüllü ve sağlıklı insan bulma gerekliliğidir. Aşıda yan etkinin olmaması çok önemlidir. Pandemi ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü pandemiye hızlı cevap verme adına adımların ortak yapılması noktasında öngörüler oldu. Faz-1 çalışması en az 1 yıl sürer. Ancak, pandemi nedeniyle belirlenen kurallar çerçevesinde çalışmalar hızlı şekilde yapıldı. Üniversite olarak görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turkovac 2021 Aralık ayı sonunda acil kullanım onayı ve üretim izni aldı. Son 50 yıldan beri ilk kez laboratuvardan başlayıp üretimi ülkemizde devam eden bir süreç olması bakımından gururluyuz. Turkovac ile birlikte ülkemizde pandemi ve salgınlara cevap verebilecek insan gücü olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

BİZ AŞIMIZA GÜVENİYORUZ

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise TURKOVAC'ın yerli ve milli bir aşı olduğunu belirterek, " Virüsün başlaması ile kolları hemen sıvadık. Pandemi bir ırkı, cinsiyeti seçmiyor. Herkesi etkiliyor. Biz aşımızı üretirken kaliteden asla taviz vermedik. 'Gerekirse gecikelim' dedik. Yeterli, sorunsuz ve kaliteli aşı çıksın istedik. Aşıyı 18-20 ay arasında tüm evreleriyle tamamladık ve onaylattık. Turkovac'ın Kayseri'de geliştirilmesi önemli bir piardır. Geliştirilen aşı, Kayseri'nin ve üniversitemizin adını bu şekilde duyurdu" diye konuştu.

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TURKOVAC'I geliştiren Prf. Dr. Özdarendeli: "TURKOVAC'ın Alfa ve Delta'ya karşı koruyuculuğunu tespit ettik"
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