Turkovac’ta ilk hatırlatma dozu

Erciyes Üniversitesi
Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen inaktif aşı Turkovac
'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında, 2 doz Çin aşısı olanlara, hatırlatma dozları aşılanmaya başlandı. Kayseri
'de, bu kapsamda ilk hatırlatma dozu, Erdal Özkan adlı gönüllüye uygulandı. Pilot illerden Trabzon
'da da, daha önce 2 doz Çin aşısı yaptırıp gönüllü olan, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu
ile AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe'ye ilk aşıları yapıldı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, bir-iki gün içerisinde 185 gönüllünün aşılanarak çalışmanın sonlandırılacağını söyledi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız ise "Hiç aşı olmamış 129 kişiye 2 doz Turkovac aşısı uyguladık. Şu ana kadar ciddi bir yan etki gözlemlemedik. Şimdi ise 2 doz Çin aşısı olanların, hatırlatma dozlarını aşılamaya başlıyoruz. Gidişattan anlaşılıyor ki biz her yıl mevsimsel grip gibi bu aşılamaya maruz kalacağız. Bu aşılama için Turkovac'ın, her yıl kullanılacak aşı olarak kendi yerli aşımız olması önemli bir çalışma. Gönüllü olmak isteyenler e-nabız üzerinden, doğrudan da başvurabilirler. Telefonla da arayıp gönüllü olmak isteyebilirler. İnsanlarımız aşıya gönüllü olup aşıya katkı sağlasınlar" dedi.
Pilot illerden Aydın'da da Faz-3 çalışmaları kapsamında vatandaşlar aşılanmaya başlandı. İl Sağlık Müdürlüğü, 2 doz Sinovac
aşısı yaptırmış ve üzerinden en az 90, en fazla 270 gün geçmiş, Kovid-19 geçirmemiş, 18-60 yaş arası vatandaşları 3. doz için hastaneye başvurmaya çağırdı.