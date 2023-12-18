Türkü barda kan aktı

Avcılar'da faaliyet gösteren bir türkü bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Hüseyin Taş, Celal Tekgöz, Ayhan Küçükdal ve Burhan Küçükdal yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Barın sahibi olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Celal Tekgöz'ün de durumunun ağır olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırı, Taş ile komşu işyerinin sahipleri arasında aynı gece yaşanan tartışma üzerine meydana geldi. Saldırıyı düzenledikleri iddia edilen Buğdat K. ve Mehmet K. bekçiler tarafından durdurulmak istendi. Buğdat K. yakalanarak gözaltına alınırken Mehmet K. kaçtı.