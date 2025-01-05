Turkuaz üniformalıların ‘sıfır hata’ hassasiyeti

Ankara'da doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak teşkil edilen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde turkuaz renkli üniforma giyen tek askeri birlik olma özelliğini taşıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 18 Temmuz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Takımı olarak kurulan birlik, Ağustos 1920'de Muhafız Bölüğü, 16 Ekim 1920'de ise Muhafız Taburu haline getirildi. Muhafız Taburu, Kurtuluş Savaşı'nın en buhranlı zamanlarında İkinci İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'a katıldı. Katıldığı muharebelerde 22 şehit ve 69 gazi veren tabur, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Ankara'ya dönerek asli görevi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanını koruma görevine devam etti. Tabur, 1 Haziran 1927'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Alayı haline getirildi ve 16 Mayıs 1953'te ise Riyaset-i Cumhur Muhafız Alayı yani bilinen haliyle Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı adını aldı.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı personelinin disiplin ve özveriyle gerçekleştirdiği tören hazırlık çalışmaları kapsamında, ilk olarak törende görev alacak personel boy sırasına alınıyor. Boy sırası alındıktan sonra takımlar 3 mangalı, mangalar 9 tören personeli olacak şekilde kuruluş oluşturulmaya başlanıyor. Personelin tören öncesi kıyafet ve teçhizat kontrolünün yapılması şekil disiplini için büyük önem taşıyor. Kıyafet kontrolü esnasında bütün ayrıntılar gözden geçiriliyor ve varsa belirlenen eksikler en kısa sürede giderilerek personel törene hazırlanıyor. Hazırlığa ilişkin tüm aşamalar tamamlandıktan sonra personel tören safhasına geçiyor. Bu kapsamda, ilgili tören tipine göre "kusursuz" bir şekilde görev faaliyeti yerine getiriliyor.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Bölük Komutanı Üsteğmen Mehmet Dalkıran, "Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı olarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Milli Savunma Bakanlığında ve Genelkurmay Başkanlığında resmi devlet törenlerini icra etmekteyiz. Aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen diğer tören faaliyetlerini de sıfır hata prensibiyle icra etmekteyiz" dedi.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Konser ve Tören Hizmet Ekip Komutanı Yüzbaşı Alper Topçu, "Tören görevi bize iletildiğinde Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla milli marşların orijinal notalarını biz kendimiz alıyoruz. Milli marşların orijinal notalarını arkadaşlarımıza dağıtıyoruz, onlar bireysel çalışmalarını yapıp toplu müzik salonunda toplu halde çalışmalarımıza başlıyoruz. Yaklaşık bir gün içerisinde notaları hazır hale getiriyoruz" dedi.Muhafız Alayı içerisinde yer alan Tarihi Saygı Takımı da resmi törenlerde görev üstleniyor. Tarihi Saygı Bölüğünde Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldızın temsil ettiği, 16 Türk devletinin kıyafetlerini giyen askerler yer alıyor. Tarihi Saygı Takımı, Cumhurbaşkanlığı tarafından yabancı devlet başkanlarının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen A tipi törenlerde ve ulusal bayramlarda görev üstleniyor.