Türküler hikmet geleneğini yaşatır

TÜRKÜLERE HİZMETKÂRLIK EDİYORUZ

Müziği özellikle de bağlamayı, bağlamayla icra edilen müziği işret olarak görmemek gerektiğini belirten Şen, şunları kaydetti: "Müzik, sanat ve bağlama hikmettir. Bağlama çalınırken kesinlikle sessiz olunmalıdır. Bazı türküleri rahatlıkla dua yerine okuyabilirsiniz. "Gel Ha Gönül Havalanma", "Engin Ol Gönül Engin Ol" kişinin kendi nefsine ettiği dua gibidir. Türkülerimiz hikmetle, hakikatle irtibatlı. Aynı zamanda rahatlıkla bir hikmet kitabı yazabileceğiniz gibi bir irfan bir tarih kitabı da yazabilirsiniz. Ben başladım ama bir yerde kaldım. Yoğunluğumdan ötürü tamamlamaya pek imkânım olmuyor. "Türkülerle Türkiye Tarihi" çalışmamı bitirebilirsem "Türküler Sosyolojisi" kitabı yazmayı düşünüyorum. Benim hem tarihçilik hem de sosyologluk tarafım var. Yani mesleki olarak işin içerisindeyim. Epeydir türkülere hizmetkârlık etmeye çalışıyoruz. Gerçekten türkü denildi mi duracaksanız. Bağlama denildi mi duracaksınız. Bu böyle bir şey. Bağlamayı diğer enstrümanlardan neden ayırıyorum? Üstünlük olsun diye söylemiyorum. Türküler bizim hikmet geleneğimizi yaşattığımız varlıklar, onlar canlı. Bağlama da canlı. Bağlamayı elinize aldığınızda o da sizi eline almalı. Biz onunla hikmeti taşıyoruz. Bir türkü söyleniyorsa bilinmeli orada hikmet kitabı okunuyor."