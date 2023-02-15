Turkuvaz Medya çalışanlarından bağış seferberliği

TURKUVAZMedya Grubu, deprem bölgesine gönderdiği yardımların yanı sıra kan bağışı kampanyasıyla da desteğini sürdürüyor. Turkuvaz Medya Merkezi'nde dün kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya grup çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Kızılay'ın kurduğu kan bağışı standında uzun kuyruklar oluştu.Bağışıta bulunan grup çalışanları, kan bağışının hayati öneme sahip olduğunu belirterek kan vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bu arada Türk Kızılay, İstanbul'daki 25 noktadaki kan bağışı merkezlerinde günlük 3 bin ünite kana ihtiyaç duyulurken depremle birlikte ihtiyacın 4 bin 500'e çıktığını açıkladı. Kanın dayanma süresinin kısıtlı olduğunu hatırlatan Kızılay yetkilileri, daha sonra doğacak ihtiyaçlar için düzenli kan bağışının önemine dikkat çekti.TURKUVAZMedya Grubu çalışanlarının afetzedelere destek amacıyla hazırladığı yardım malzemeleri, KARGOMsende lojistik desteğiyle deprem bölgesine ulaştırılıyor. Yardımlar, SABAH Gazetesi'nin bölgedeki dağıtım ekiplerince ilçe ve köylerdeki vatandaşlara tek tek teslim ediliyor. Asrın felaketinin 11. gününde ekipler, AFAD koordinasyonuyla Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için dağıtım çalışması düzenledi. Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının sürdürdüğü kampanya ile bir TIR dolusu yardım malzemesi daha gönderilecek. Yarın yola çıkacak olan dördüncü yardım TIR'ı KARGOMsende'nin lojistik katkısıyla afetzede vatandaşlarımıza ulaştırılacak.