Haberler Yaşam Haberleri Turkuvaz Medya çalışanlarından bağış seferberliği
Giriş Tarihi: 16.2.2023

Turkuvaz Medya çalışanlarından bağış seferberliği

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Turkuvaz Medya çalışanlarından bağış seferberliği
TURKUVAZ Medya Grubu, deprem bölgesine gönderdiği yardımların yanı sıra kan bağışı kampanyasıyla da desteğini sürdürüyor. Turkuvaz Medya Merkezi'nde dün kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya grup çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Kızılay'ın kurduğu kan bağışı standında uzun kuyruklar oluştu.



Bağışıta bulunan grup çalışanları, kan bağışının hayati öneme sahip olduğunu belirterek kan vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bu arada Türk Kızılay, İstanbul'daki 25 noktadaki kan bağışı merkezlerinde günlük 3 bin ünite kana ihtiyaç duyulurken depremle birlikte ihtiyacın 4 bin 500'e çıktığını açıkladı. Kanın dayanma süresinin kısıtlı olduğunu hatırlatan Kızılay yetkilileri, daha sonra doğacak ihtiyaçlar için düzenli kan bağışının önemine dikkat çekti. -



YARDIMLAR KÖYLERE ULAŞTIRILIYOR
TURKUVAZ Medya Grubu çalışanlarının afetzedelere destek amacıyla hazırladığı yardım malzemeleri, KARGOMsende lojistik desteğiyle deprem bölgesine ulaştırılıyor. Yardımlar, SABAH Gazetesi'nin bölgedeki dağıtım ekiplerince ilçe ve köylerdeki vatandaşlara tek tek teslim ediliyor. Asrın felaketinin 11. gününde ekipler, AFAD koordinasyonuyla Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için dağıtım çalışması düzenledi. Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının sürdürdüğü kampanya ile bir TIR dolusu yardım malzemesi daha gönderilecek. Yarın yola çıkacak olan dördüncü yardım TIR'ı KARGOMsende'nin lojistik katkısıyla afetzede vatandaşlarımıza ulaştırılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Terör örgütlerinin alçak planı deşifre oldu! 'Depremzedelere yardım' bahanesiyle örgüte para aktarıyorlar
Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: "Bu yükün altından kalkacağız"
Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi
Melike İmamoğlu enkazdan 222. saatte kurtulmuştu... "Eşinin cansız bedeni görülünce sesini duyduk"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Deprem bağışına vergi indirimi! Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıntıları açıkladı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır?
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'a yeni tedbirler geldi: Resmi Gazete'de hisse geri alımı kararı! SPK'dan açıklama...
Siyasi şov kısa sürdü! Deprem bölgesinde tepki çeken buluşma: CHP'li heyetten keyif pozları
Bunlar kaderimiz mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkuvaz Medya çalışanlarından bağış seferberliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA