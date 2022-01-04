Turkuvaz Medya Grubu halı saha turnuvası 3 Ocak Pazartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleşti

Team Alfa, Reklam Gücü, A Spor futbol takımları zorlanmadan galibiyete ulaştı…

Çekişmeli başlayan maçlar centilmence sona erdi. Farklı bölümlerin karşılaştığı turnuvada takım ruhu ön plana çıktı. Reklam gücü takımının bol gollü maçı göz doldurdu.

Türkiye Futbol Federasyonundan profesyonel hakemler yönetecek…

Turkuvaz Medya Grubu olarak medya sektöründe gösterdiği başarılı ve öncü şirket kültürünü pekiştirmeyi ve şirket bünyesinde iletişim, motivasyon ve takım ruhunu arttırmayı hedefleyerek düzenlenen "Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası" Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilen profesyonel hakemler tarafından yönetilecek.

166 Maçlık Spor Keyfi ve Dev Serüven…

5 grup, 42 takım ve 462 oyuncu ile başlayacak olan Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası 3 Ocak Pazartesi günü Alibeyköy Öztürkler Halı Saha ve Spor Tesisleri'nde başladı. Grup maçları sonrası en iyi puanı alan iki takım bir üst tura çıkmaya hak kazanarak toplamda on takım kendi aralarında eleme maçları yapacak.

Ekip ruhunu takım ruhuna çevirmek ve spor yapmak…

Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası; çalışanlarımızın sportif faaliyetlerine destek vermenin yanında, farklı bölümlerdeki çalışanlarımızın buluşmalarını sağlayarak, Turkuvaz Medya Grubu kurum kültürümüzün geliştirilmesini amaçlamaktadır.