Haberler Yaşam Haberleri Turkuvaz Medya Grubu halı saha turnuvası 3 Ocak Pazartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleşti
Giriş Tarihi: 4.1.2022 17:56 Son Güncelleme: 4.1.2022 18:10

Turkuvaz Medya Grubu halı saha turnuvası 3 Ocak Pazartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleşti

Turkuvaz Medya Grubu halı saha turnuvası 3 Ocak Pazartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleşti

Turkuvaz Medya Grubu çalışanları ve iştiraklerinin katılımıyla ilk kez düzenlenen ve gelenekselleştirilecek “Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası” 03 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 17:30’da Alibeyköy Öztürkler Halı Saha ve Spor Tesisleri’nde 42 takım ve 462 oyuncu ile başladı.

Team Alfa, Reklam Gücü, A Spor futbol takımları zorlanmadan galibiyete ulaştı…

Çekişmeli başlayan maçlar centilmence sona erdi. Farklı bölümlerin karşılaştığı turnuvada takım ruhu ön plana çıktı. Reklam gücü takımının bol gollü maçı göz doldurdu.

Türkiye Futbol Federasyonundan profesyonel hakemler yönetecek…

Turkuvaz Medya Grubu olarak medya sektöründe gösterdiği başarılı ve öncü şirket kültürünü pekiştirmeyi ve şirket bünyesinde iletişim, motivasyon ve takım ruhunu arttırmayı hedefleyerek düzenlenen "Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası" Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilen profesyonel hakemler tarafından yönetilecek.

166 Maçlık Spor Keyfi ve Dev Serüven…

5 grup, 42 takım ve 462 oyuncu ile başlayacak olan Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası 3 Ocak Pazartesi günü Alibeyköy Öztürkler Halı Saha ve Spor Tesisleri'nde başladı. Grup maçları sonrası en iyi puanı alan iki takım bir üst tura çıkmaya hak kazanarak toplamda on takım kendi aralarında eleme maçları yapacak.

Ekip ruhunu takım ruhuna çevirmek ve spor yapmak…

Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası; çalışanlarımızın sportif faaliyetlerine destek vermenin yanında, farklı bölümlerdeki çalışanlarımızın buluşmalarını sağlayarak, Turkuvaz Medya Grubu kurum kültürümüzün geliştirilmesini amaçlamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural’dan eski eşi Sibel Can’la ilgili yıllar sonra gelen olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memur ve emekliye ek zam müjdesi
Son dakika | Kayıp Yasin ile ilgili şok iddia! Yasak aşk ölüme götürdü!
Enerjide vatandaşa devlet desteği: Elektrik ve doğal gaz için oranlar belli oldu
SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG’da gizemli paylaşım: Sürpriz mi geliyor? Dünyada tüm gözler orada olacak!
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
Yunan basınında Türkiye paniği! Kuklalarla durdurmaya çalışacaklar!
Son dakika: Fatih Terim'den ayrılık iddialarına yanıt geldi! "Gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım"
SON DAKİKA | Bakan Nebati açıkladı: Döviz kurları ve TL için yeni araçlar geliyor!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Eşine bunu yapan yandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkuvaz Medya Grubu halı saha turnuvası 3 Ocak Pazartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA