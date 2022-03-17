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Giriş Tarihi: 17.3.2022 16:57

Turkuvaz Medya Grubu Satranç Turnuvası çekişmeli geçti! İşte kazananlar

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Turkuvaz Medya Grubu Satranç Turnuvası çekişmeli geçti! İşte kazananlar

Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının katıldığı ve ilk kez düzenlenen Turkuvaz Medya Grubu Satranç Turnuvası'na Turkuvaz Medya'daki farklı bölümlerden 32 kişi katılırken, Turkuvaz Medya Merkezi'nde üç gün süren turnuva çekişmeli geçti. Dün biten turnuvanın birincisi ise A Haber'den Abdullah Mabud Sattarlı oldu. Turkuvaz Medya Grubu'nun motivasyonu artırıcı turnuvaları ise devam edecek.

Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının katıldığı ve ilk kez düzenlenen Turkuvaz Medya Grubu Satranç Turnuvası "En iyi hamlenizi yapın!" sloganıyla 14 Mart-16 Mart tarihleri arasında Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapıldı. Çekişmeli geçen turnuvaya Turkuvaz Medya'daki farklı bölümlerden 32 satranç oyuncusu katıldı. Altı tur üzerinden oynanan satranç turnuvasında FIDE Satranç Kuralları uygulandı. Ayrıca oyuncu eşleştirmeleri Swiss Manager Unicode yazılımı kullanılırken, Türkiye Satranç Federasyonu'nun görevlendirdiği profesyonel hakemler görev aldı.

SATRANÇ TURNUVASI'NIN İLK ÜÇ İSMİ BELLİ OLDU

Dün ise turnuvayı kazanan ilk üç isim belirlendi. Satranç turnuvasının birincisi aHaber'den Abdullah Mabud Sattarlı oldu. Turnuvanın ikinciliğini Fotamac.com.tr İnternet Editörü Görkem Ağgündüz kazanırken, üçüncülüğü ise İş Zekâsı ve Raporlama Uzmanı Muhammet Avinç kazandı. Turnuva sonunda birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye bin lira değerinde D&R hediye çeki ve özel satranç seti verildi.

MOTİVASYON SAĞLAMAYI AMAÇLIYOR!

Motivasyon artırıcı turnuvaların devamının geleceğinden söz eden Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Müdürü Mert Karaman, Satranç Turnuvası hakkında şunları söyledi:

"Turkuvaz Medya Grubu Satranç Turnuvası; Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının sportif faaliyetlerine destek vermenin yanında, farklı bölümlerdeki çalışanlarımızın buluşmalarını sağlayarak, Turkuvaz Medya Grubu kurum kültürünün gelişimine önemli katkı sağlayacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Gelenekselleştirilecek olan satranç turnuvasının ikincisi Eylül ayında gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Grubu olarak medya sektöründe gösterdiğimiz başarılı ve öncü şirket kültürünü pekiştirmeyi ve şirket bünyesindeki iletişim ve motivasyonu sağlamaya amaçlayarak düzenlediğimiz "Turkuvaz Medya Satranç Turnuvası"; şirket çalışanlarımızın bir arada ve daha güçlü kenetlenmeleri için önemli bir etkinlik olmasıyla öne çıkıyor."

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Turkuvaz Medya Grubu Satranç Turnuvası çekişmeli geçti! İşte kazananlar
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