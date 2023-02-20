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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Turkuvaz Medya Grubu’nun oyuncakları çocuklarla buluştu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Turkuvaz Medya Grubu’nun oyuncakları çocuklarla buluştu
Asrın deprem felaketinin ardından Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının yardımlarından oluşan 4 TIR'daki oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri minik depremzedelerle buluştu. Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının deprem bölgesi için bağışladığı ve KARGOM Sende lojistik desteğiyle deprem bölgesine taşınan dördüncü yardım TIR'ı Adana bölgesindeki AFAD yetkililerine teslim edildi. Kızılay ekipleri tarafından yardım malzemeleri TIR'dan indirilerek yardım yapılacak bölgelere SABAH dağıtım kamyonetleriyle gönderildi.



İlk sevkiyatlarda Hatay'ın Aşağıoba köyüne, Adıyaman'ın Besni ilçesi ve köylerinde yaşayan yaşlılara ve çocuklara elbiseler, battaniyeler, ısıtıcılar ve oyuncaklar dağıtıldı. Özellikle çocukların sevinci gözlerine yansıdı. Giyecek ve oyuncaklar dağıtılan çocuklar yardımı getirenlere sarılıp sevgilerini gösterdi. Dördüncü TIR'da çocuklar için oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri ağırlıktaydı. Kırtasiye, giyim ve hijyen malzemeleri Antakya bölgesine gönderildi.



Burada AFAD ve Kızılay ile Turkuvaz Medya Grubu ekipleri tarafından yardım malzemeleri depremzede vatandaşlara ulaştırıldı. Yardım malzemelerinin bir kısmı Kızılay Samandağ merkez koordinasyon bölgesine gönderildi. Çocuk bezi ürünleri, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri ile kıyafet, atkı ve eldivenden oluşan malzemelerin teslimi gerçekleştirildi. Yardım malzemelerinin bir bölümü Samandağ Engelsiz Yaşam Merkezine ulaştırıldı.

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Turkuvaz Medya Grubu’nun oyuncakları çocuklarla buluştu
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