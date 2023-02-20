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Giriş Tarihi: 20.2.2023 18:47 Son Güncelleme: 20.2.2023 18:52

Turkuvaz Medya Grubu’nun yardımları deprem bölgesinde dağıtılıyor

Asrın felaketinin ardından devlet millet el ele depremzedelerin yaralarını sarıyor. Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının yardımlarından oluşan 4 yardım tırı bölgeye ulaştı. Minik yüreklerin gönderdikleri oyuncaklar ve kırtasiye yardımları depremzede çocuklar ile buluştu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Turkuvaz Medya Grubu’nun yardımları deprem bölgesinde dağıtılıyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan 7.7. ve 7.6 şiddetindeki depremde yaşanan felakette depremzedeler için Turkuvaz Medya Grubu çalışanları tarafından toplanan yardımlar AFAD'ın belirlediği bölgelere dağıtılıyor.

Dünyanın her bölgesinden gönderilen yardımlarla birlikte Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketinde mağdur olan insanlara ulaştırılmak üzere yardım tırları bölgelere akın akın sevk edilirken Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının deprem bölgesi için bağışladığı KARGOM Sende lojistik desteğiyle deprem bölgesine taşınan 4'üncü yardım Tır'ı Adana bölgesindeki AFAD yetkililerine teslimatını gerçekleştirdi.

AFAD kontrolünde Türk Kızılay'ı ekipleri tarafından yardım malzemeleri tırdan indirilerek depoda tasnif yapılarak yardım yapılacak bölgelere SABAH dağıtım kamyonetleriyle gönderildi. İlk sevkiyatlarda Hatay'ın Aşağıoba köyüne, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki ilçe ve köylerinde yaşayan yaşlılara ve çocuklara elbiseler, battaniyeler, ısıtıcılar ve oyuncaklar dağıtıldı. Özellikle çocukların sevinci gözlerine yansıdı giyecek ve oyuncaklar dağıtılan çocuklar yardımı getirenlere sarılıp sevgilerini gösterdiler.

Turkuvaz Medya çalışanları tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere üç tır dolusu yardımlardan giysi, gıda ,hijyenik malzemeler, ısıtıcılar, battaniyeler, tekerlekli sandalyeler Kızılay görevlileri tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edilirken 4 tır için yardım kampanyasında ise özellikle çocuklar için yardımlar toplandı.

Bölgeye ulaştırılan 4'üncü yardım tırındaki oyuncaklar , kırtasiye ve giyim ve hijyen malzemeleri Antakya bölgesine gönderildi. Burada AFAD ve Kızılay ekipleri ve Turkuvaz Meyda Grubu ekipleri tarafından yardım malzemeleri depremzede vatandaşlara ulaştırıldı. Yardım malzemelerinin bir kısmı Kızılay Samandağ merkez koordinasyon merkezine gönderildi. Giyim, çocuk bezi ürünleri, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, giyim atkı eldiven oyuncak, şarj cihazları teslimleri gerçekleştirildi. Samandağ engelsiz yaşam merkezine ulaştırıldı.

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Turkuvaz Medya Grubu’nun yardımları deprem bölgesinde dağıtılıyor
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