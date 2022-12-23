Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere’nin acı günü

Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere'nin annesi 81 yaşındaki Aydan Karadere, hayatını kaybetti. Aydan Karadere'nin cenazesi, cenaze namazı için Üsküdar Şakirin Cami'ne getirildi.
Hakan Karadere, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılanlar Aydan Karadere'nin tabutunun başında dua etti. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydan Karadere, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
YALNIZ BIRAKMADILAR
Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Turkuvaz Medya Reklam Grup Başkanı Didem Gücüm, Turkuvaz Medya İdari İşler Koordinatörü Yaşar Dahil, A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen, ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan ile aile fertleri ve sevenleri acı gününde Hakan Karadere'yi yalnız bırakmadı.