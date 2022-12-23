Haberler Yaşam Haberleri Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere’nin acı günü
Giriş Tarihi: 23.12.2022 14:52 Son Güncelleme: 23.12.2022 15:27

Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere’nin acı günü

Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere’nin annesi Aydan Karadere hayatını kaybetti. Karadere, Üsküdar Şakirin Cami’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere’nin acı günü

Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere'nin annesi 81 yaşındaki Aydan Karadere, hayatını kaybetti. Aydan Karadere'nin cenazesi, cenaze namazı için Üsküdar Şakirin Cami'ne getirildi.

Hakan Karadere, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılanlar Aydan Karadere'nin tabutunun başında dua etti. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydan Karadere, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Turkuvaz Medya Reklam Grup Başkanı Didem Gücüm, Turkuvaz Medya İdari İşler Koordinatörü Yaşar Dahil, A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen, ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan ile aile fertleri ve sevenleri acı gününde Hakan Karadere'yi yalnız bırakmadı.

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Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere’nin acı günü
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