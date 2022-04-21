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Giriş Tarihi: 21.4.2022

Turkuvaz Medya öğrencilerle buluştu

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Turkuvaz Medya öğrencilerle buluştu
İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Kariyer Şenlikleri bu yıl da sektör temsilcileri ile öğrencileri buluşturdu. Firmaların kendilerini öğrencilere birebir olarak tanıtmasını sağlayan ve işe alım programlarının öğrencilere anlatıldığı etkinliğe 2 binin üzerinde öğrenci katıldı.
Tüm okullara açık olan şenliğin sponsorlarından olan Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları uzmanları, şenlik alanında stant açarak öğrencilerle bir araya geldi. Turkuvaz'ın standını ziyaret eden öğrencilerden Mertcan Kuzan, "Turkuvaz Medya Grubu'nu çok beğeniyorum. Ar-ge tarafı olduğunu bilmiyordum burada öğrendim. Bu kadar medya kanalını bünyesinde barından bir grupta çalışmak insana daha global hissettirir" diye konuştu.

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Turkuvaz Medya öğrencilerle buluştu
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