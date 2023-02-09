Turkuvaz Medya’dan deprem bölgesine destek

Turkuvaz Medya Merkezi çalışanlarının, Kargom Sende'ye teslim ettiği, bağışlar görevlilerce türlerine göre ayrıştırıldı. Özellikle giysi ve tekstil malzemeleri görevliler tarafından tek tek incelenip kutulara tasnifleri yapıldı. Kargom Sende, Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının destekleri için toplanan yardım malzemeleri tırlarla Adana AFAD yetkililerine teslimatını gerçekleştirmek üzere yola çıkarıldı. Önceki gün ATV Müge Anlı ekibinin organizasyonuyla toplanan 300 tekerlekli sandalye, 10 jeneratör ve 20 büyük pakette giyim ve yaşam malzemeleri bir tırla bölgeye sevk edildi.

Kargom Sende Operasyon Merkezi Sorumlusu Kemal Çatalbaş, tüm grup şirket çalışanlarının depremzedelere gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasına canla başla destek verdiğini belirterek, "Ülkede yaşanan deprem faciasının üzüntüsünü hepimiz içimizde yaşıyor, destek vermek istiyoruz.

Depremzedelerimize yardım etmek amacı ile çalışanlarımızdan topladığımız yardım malzemelerini Kargom Sende'nin tırları ile Adana bölgeye gönderiyoruz. Başta Adil Işık ve birçok firmadan bu kampanyaya destek geldi. Örneğin 500 battaniye gönderdi. Paketleri tasnif ederken karşılaştığımız notlar bizi de duygulandırıyor. Arkadaşlarımız paket paket yardımlarını getiriyorlar. Ayni yardım olarak iletilen malzemeleri, paket veya kolilerle, içinde ne bulunduğu yazılı olarak teslim alıyoruz.

Bu da tasnifin daha kontrollü olmasını sağlıyor. Malzemeler ayrıştırılıp tırlara yüklenerek bugün günü AFAD işbirliğinde Adana Turkuvaz Bölge Müdürlüğü'ne gönderilecek. SABAH Gazetesi'nin dağıtım organizesi ile yardımlar depremzedelere ulaştırılacak. Çarşamba günü Müge Anlı'nın organizasyonuyla toplanan yardımları, bir tırla göndermiştik. İkinci tırımızda bugün çıkacak." dedi.

Kargom Sende ile gönderilecek yardım malzemelerinin özelliklerine göre düzenlendiğini belirten Operasyon Merkezinden sorumlu Kemal Çatalbaş, Depremzedelere gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasına Turkuvaz Medya Merkezi ve Kargom Sende çalışanları olarak büyük rağbet gösterildiğini belirterek, "Ülkede yaşanan deprem faciasının üzüntüsünü hepimiz içimizde yaşıyor ve destek vermek istiyoruz. Depremzedelerimize yardım etmek amacı ile çalışanlarımızdan topladığımız yardım malzemelerini Kargom Sende'nin tırları ile Adana bölgeye gönderiyoruz. Adil Işık ve bir çok firmadan bu kampanyaya destek için sıfır 500 adet battaniye gönderildi.

Firmamız ve Turkuvaz Medya Grubu çalışanları yardım yağdırıyor. Bazı yardım malzemeleri kutularına yazılan duygusal mesajlarda bizi duygulandırıyor. İnsanlar paket paket yardımlarını getiriyorlar. Ayni yardım olarak iletilecek malzemelerin paketli veya koliler içinde teslimatının yapılması ve kapalı koliler üzerine içinde ne olduğunun yazılması gerekmektedir.

Burada kolilere ayrıştırıp tırlara yükleyerek Cuma günü AFAD işbirliğinde Adana Turkuvaz Bölge Müdürlüğü'ne gönderip sabah saatinden itibaren Sabah Gazetesinin dağıtım organizasi ile yardımlar depremzedelere ulaştırılacak. Çarşamba günü Müge Anlı'nın organize ettiği tır'ı göndermiştik. İkinci Tır'ıda Cuma günü çıkacak." Dedi.