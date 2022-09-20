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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Turkuvaz Medya’nın acı kaybı

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
Turkuvaz Medya’nın acı kaybı
TAKVİM Gazetesi Haber Müdürü Abdüllatif Öztürk (63), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun yıllar Sabah, Bugün, Tercüman ve Takvim gazetelerinde muhabir ve haber müdürü olarak görev yapan Abdüllatif Öztürk, KOAH hastalığına yenildi. Bir süredir İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Öztürk, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi bugün Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda Aybars Ak Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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Turkuvaz Medya’nın acı kaybı
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