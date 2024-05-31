Turkuvaz’da gastronomi rüzgârı esti: Ünlü şeflerden Türk mutfağına övgü

Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün süren Gastroshow, sona erdi. Etkinlik kapsamında konuşan isimler, Türk mutfağının hak ettiği yere gelmesi için daha çok çalışılması gerektiğine işaret etti. Sanatçı Tamer Levent, seyahat yazarı Chantal Cooke ve Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf'ün özel oturumuyla başlayan Gastroshow, "Sanat Gastronomi ve Sanatın Önemi" paneli ile devam etti. Panelin konuşmacıları arasında oyuncu Hakan Meriçliler, İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Turgay Bucak ve Muuto Kurucusu ve Şef Umut Karakuş yer aldı. "UN Women/Kadın ve Gastronomi" panelinde ise Eko Turizm lideri Bedriye Berber Engin ile Hodan Kurucusu ve Şefi Çiğdem Seferoğlu konuşmacı olarak yer aldı.Anadolu kadınına yönelik olarak döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında ürünlerinin dünya pazarlarına sunulması misyonunu vurguladı. Gastronomi Turizm Derneği, dünya çapında bir ilke imza atarak "10. Sanat Gastronomi" temasını ön plana çıkardı ve gastronominin resim, heykel, müzik gibi diğer sanat dalları arasında 10. sanat olarak kabul edilmesi gerektiğini savunan resmi öneri taslağını Birleşmiş Milletler'e sunacağını açıkladı. Bu proje kapsamında, "Sanat ve Gastronomide Sürdürülebilirlik" paneli, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Meat Burger Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sağdıç ve Tepe Gurme- Crowne Plaza Genel Müdürü Yusuf Mayda'yı bir araya getirdi."Milenyum çağında, kültürve sanat kavramlarınıdoğru bir şekilde anlamakson derece önemlidir. Bukavramlar, insanların kendidavranışları ve ifadeleriyleşekillendirilir. Tesadüf diyebir şey yoktur; her şeyinbir nedeni ve süreci vardır.İnsanlar bu nedenlerive süreçleri anlamaya başladıklarında,bu kavramlaranlam kazanır. Bu kavramsallaşmaiçerisinde sanatkavramı, insanın deneyimlerindeki başlangıçnoktalarını anlamaya çalışmak,bu deneyimlerle ilgili yaşadığı zorluklarısorgulamak ve bu zorluklara çözümlerüretmek anlamına gelir.""Restoranlarda menülerin şeffaf olmasıgerekiyor. İnsanlar gittikleri restoranlardane yediğini bilmeli. Menüde yer alanher yemeğin içeriğini açıkça görmeliler.Bu, hem sağlık açısından önemli hem deyemeğin kalitesi ve içeriği konusundabilgi sahibi olmayı sağlar. Özellikle alerjisiolan ya da belirli diyet kısıtlamalarıolan kişiler için bu bilgiler hayati önemtaşıyor. Ayrıca, menüde kullanılan malzemelerinkaynağı hakkında bilgi verilmeside tüketicilere daha bilinçli tercihleryapma imkânı sunar.""Türkiye'ninzengin bir tarihi var. Bu tarihi birikimibelirli mekânlarda günümüze uyarlayıpyerli ve yabancı turistlere sunmamızgerekiyor. Bunun için Efes'te Romakıyafetleriyle hizmet edilebilir. İtalya'da,Fransa'da olduğu gibi GastronomiTurizm Kültür Yolu projeleriyle daha dayukarılara çekmek için uğraşacağız.""Türk mutfağı, zengintarih ve coğrafyasının bir yansımasıolarak birbirinden farklı lezzetleri içindebarındırıyor. Türk mutfağı, dünya mutfaklarıarasında özel bir yere sahip vegastronomi turizmi açısından büyük birpotansiyele sahip. Başarıya giden yolda,Türk mutfağının bu zenginliklerini koruyarakve tanıtarak büyük bir potansiyelesahip olduğunu düşünüyorum."TÜRSAB Eski Başkanı Başaran Ulusoy: "Şehirlerin markalaşmasında gastronomi turizmi çok önemli. Ancak bunu yapabilmek için şehirlerimizin markalaşmış kültürlerini korumamız lazım. Yani semazenlere düğünlerde, nikâhlarda değil, Konya'da yer verilmesi gerekiyor ki. Gelen turistler onları yerinde incelesinler ve hafızalarında kalsın. Bununla birlikte yediklerinden 25 Euro yerine 250 Euro kazanacaksın. Markalarımızı koruma yasası da çıkartılmalı ki bizim şehirlerimizde olan kültür başka bir yerde yok işte bu şekilde markalarımızı öldürmemeliyiz."