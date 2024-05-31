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Giriş Tarihi: 1.6.2024

Turkuvaz’da gastronomi rüzgârı esti: Ünlü şeflerden Türk mutfağına övgü

Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panellerde ünlü isimler ve şefler Türk mutfağına övgüler yağdırdı

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Turkuvaz’da gastronomi rüzgârı esti: Ünlü şeflerden Türk mutfağına övgü
Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün süren Gastroshow, sona erdi. Etkinlik kapsamında konuşan isimler, Türk mutfağının hak ettiği yere gelmesi için daha çok çalışılması gerektiğine işaret etti. Sanatçı Tamer Levent, seyahat yazarı Chantal Cooke ve Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf'ün özel oturumuyla başlayan Gastroshow, "Sanat Gastronomi ve Sanatın Önemi" paneli ile devam etti. Panelin konuşmacıları arasında oyuncu Hakan Meriçliler, İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Turgay Bucak ve Muuto Kurucusu ve Şef Umut Karakuş yer aldı. "UN Women/Kadın ve Gastronomi" panelinde ise Eko Turizm lideri Bedriye Berber Engin ile Hodan Kurucusu ve Şefi Çiğdem Seferoğlu konuşmacı olarak yer aldı.




Anadolu kadınına yönelik olarak döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında ürünlerinin dünya pazarlarına sunulması misyonunu vurguladı. Gastronomi Turizm Derneği, dünya çapında bir ilke imza atarak "10. Sanat Gastronomi" temasını ön plana çıkardı ve gastronominin resim, heykel, müzik gibi diğer sanat dalları arasında 10. sanat olarak kabul edilmesi gerektiğini savunan resmi öneri taslağını Birleşmiş Milletler'e sunacağını açıkladı. Bu proje kapsamında, "Sanat ve Gastronomide Sürdürülebilirlik" paneli, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Meat Burger Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sağdıç ve Tepe Gurme- Crowne Plaza Genel Müdürü Yusuf Mayda'yı bir araya getirdi.




GASTRONOMİ VE SANAT DÜNYASI BULUŞTU
Sanatçı Tamer Levent: "Milenyum çağında, kültür ve sanat kavramlarını doğru bir şekilde anlamak son derece önemlidir. Bu kavramlar, insanların kendi davranışları ve ifadeleriyle şekillendirilir. Tesadüf diye bir şey yoktur; her şeyin bir nedeni ve süreci vardır. İnsanlar bu nedenleri ve süreçleri anlamaya başladıklarında, bu kavramlar anlam kazanır. Bu kavramsallaşma içerisinde sanat kavramı, insanın deneyimlerindeki başlangıç noktalarını anlamaya çalışmak, bu deneyimlerle ilgili yaşadığı zorlukları sorgulamak ve bu zorluklara çözümler üretmek anlamına gelir."
Seyahat yazarı Chantal Cooke: "Restoranlarda menülerin şeffaf olması gerekiyor. İnsanlar gittikleri restoranlarda ne yediğini bilmeli. Menüde yer alan her yemeğin içeriğini açıkça görmeliler. Bu, hem sağlık açısından önemli hem de yemeğin kalitesi ve içeriği konusunda bilgi sahibi olmayı sağlar. Özellikle alerjisi olan ya da belirli diyet kısıtlamaları olan kişiler için bu bilgiler hayati önem taşıyor. Ayrıca, menüde kullanılan malzemelerin kaynağı hakkında bilgi verilmesi de tüketicilere daha bilinçli tercihler yapma imkânı sunar."

TARİHİMİZİ TURİSTLERE YAŞATMALIYIZ
Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı Cem Polatoğlu: "Türkiye'nin zengin bir tarihi var. Bu tarihi birikimi belirli mekânlarda günümüze uyarlayıp yerli ve yabancı turistlere sunmamız gerekiyor. Bunun için Efes'te Roma kıyafetleriyle hizmet edilebilir. İtalya'da, Fransa'da olduğu gibi Gastronomi Turizm Kültür Yolu projeleriyle daha da yukarılara çekmek için uğraşacağız."

TÜRK MUTFAĞI ÖZEL BİR YERE SAHİP
HIS Business Solutions Başkanı Stephen O'Connor: "Türk mutfağı, zengin tarih ve coğrafyasının bir yansıması olarak birbirinden farklı lezzetleri içinde barındırıyor. Türk mutfağı, dünya mutfakları arasında özel bir yere sahip ve gastronomi turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. Başarıya giden yolda, Türk mutfağının bu zenginliklerini koruyarak ve tanıtarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum."




MARKALARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ
TÜRSAB Eski Başkanı Başaran Ulusoy: "Şehirlerin markalaşmasında gastronomi turizmi çok önemli. Ancak bunu yapabilmek için şehirlerimizin markalaşmış kültürlerini korumamız lazım. Yani semazenlere düğünlerde, nikâhlarda değil, Konya'da yer verilmesi gerekiyor ki. Gelen turistler onları yerinde incelesinler ve hafızalarında kalsın. Bununla birlikte yediklerinden 25 Euro yerine 250 Euro kazanacaksın. Markalarımızı koruma yasası da çıkartılmalı ki bizim şehirlerimizde olan kültür başka bir yerde yok işte bu şekilde markalarımızı öldürmemeliyiz."
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Turkuvaz’da gastronomi rüzgârı esti: Ünlü şeflerden Türk mutfağına övgü
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