TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: “İstanbul 20 milyon ziyaretçi sayısını yakalayabilir”

Hareketli ve cezbedici yönleriyle her dönem turistlerin ilgi odağı olan İstanbul, turizmdeki yükselişini sürdürüyor. Henüz yıl sonu verileri açıklanmış olmamakla birlikte İstanbul'un yılı, 17 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla kapatması bekleniyor.

İSTANBUL TURİZMİ İÇİN YENİ HEDEF 20 MİLYON

İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısındaki artışa dikkat çeken TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, İstanbul'un 2023 yılını 17 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla kapatmasını beklediklerini açıkladı. İstanbul'un turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, İstanbul için yeni hedefin 20 milyon ziyaretçi bandına ulaşmak olduğunu kaydetti.

İSTANBUL'A EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA, ALMANYA VE İRAN'DAN GELDİ

İstanbul'un 200'den fazla ülkeden ziyaretçi ağırladığını belirten Bağlıkaya, dünyanın en önemli HUB noktaları arasında olduğuna da vurgu yaptı. Bağlıkaya; "Komşu ülkeler başta olmak üzere birçok ülke için merkez konumunda yer alan İstanbul'a 2023 yılında en çok ziyaretçi gönderen pazarlar; Rusya, Almanya, İran, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, İtalya ve Irak oldu. Özbekistan, Kazakistan, Hollanda, Kuveyt ve Azerbaycan da diğer önemli pazarlar arasında yer aldı" dedi.

SABİHA GÖKÇEN'E İKİNCİ PİSTİ TURİZME OLUMLU YANSIYACAK

2023 yılında İstanbul'a gelen ziyaretçilerin yüzde 97,5'inin havayolu ile geldiğine işaret eden Firuz Bağlıkaya, ulaştırma alanındaki yeni yatırımların turizme pozitif yansıdığına dikkat çekti. Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi bulunan İstanbul Havalimanı kente turizm anlamında büyük bir katkı sağladı. 300'den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, 11 aylık dönemde toplamda 70 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi. Öte yandan geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti de İstanbul turizmine yeni bir ivme kazandıracak. Yeni pistle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesinin çok daha üst seviyelere çıkacak. Ulaşım alanındaki bu gelişmeler 3 bine yakın tesis ve 250 bine yaklaşan yatak kapasitesine sahip İstanbul'umuz için çok sevindirici ve önemli bir gelişme. İstanbul'da konaklama tesislerinin yanı sıra turizm amaçlı kiralanan evler de turistler tarafından tercih ediliyor. Bu evler de konaklama kapasitesine dahil edildiğinde çok ciddi bir yatak hacmi oluşuyor. Dolayısıyla İstanbul turizmine yapılan her yatırım, ziyaretçi grafiğinin yükselmesinde büyük etken oluyor."

KRUVAZİYER YOLCULARININ YÜZDE 26'SI İSTANBUL'A UĞRADI

İstanbul'un kruvaziyer turizmi açısından da çok önemli bir durak olduğunu dile getiren TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 2023 yılının 11 aylık döneminde İstanbul'a 219 kruvaziyer gemisi ile 392 binden fazla yolcu geldiğini açıkladı. TÜRSAB olarak kruvaziyer turizmine büyük önem verdiklerini ifade eden Bağlıkaya, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Kruvaziyer turizminde yaşanan yükselişte Galataport'un açılmasının büyük payı bulunuyor. 11 aylık dönemde ülkemizdeki 19 limana toplamda 1167 gemi ile 1,5 milyonun üzerinde yolcu geldi. Bu yolcuların yaklaşık yüzde 26'sı İstanbul'a geldi. Dolayısıyla İstanbul'un kruvaziyer turizminde de yüksek bir potansiyeli bulunuyor. Birlik olarak bu potansiyeli değerlendirebileceğimiz çalışmalara imza atıyoruz. İstanbul Valisi olduğu dönemde Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz tramvay projesi ile kruvaziyer limanına gelen turistleri, trafiğe yakalanmadan tarihi yarımadaya taşıyoruz. Böylelikle hem turistlere zaman kazandırıyoruz hem de tarihi yarımadadaki lastik tekerlekli araç trafiğini azaltarak kültür mirasımızın korunmasına destek sağlıyoruz."

İSTANBUL SAĞLIK TURİZMİNİN MERKEZİ KONUMUNDA

Türkiye'nin sağlık turizminde büyük mesafe kat etmesinde İstanbul'un rolüne de dikkat çeken Firuz Bağlıkaya, şu bilgileri verdi: "İstanbul'da sağlık turizmi alanında Sağlık Bakanlığı'ndan belge alan hastane sayısı 188'e, tıp merkezi sayısı 79'a, muayenehane sayısı 1080'e, klinik ve poliklinik sayısı ise 435'e çıktı. Böylelikle sağlık turizmi amaçlı olarak gelen ziyaretçilerin İstanbul'da hizmet alabildikleri nokta sayısı 1.782'ye ulaştı. Sağlık turizmi alanında İstanbul'da hizmet veren seyahat acentası sayımız ise 590'a çıktı. Bu verilere göre İstanbul, sağlık turizminin merkezi konumunda yer alıyor ve her yıl binlerce sağlık turistine ev sahipliği yapıyor."

İSTANBUL'UN KÜLTÜR SANAT ZENGİNLİĞİ TURİSTLERİ CEZBEDİYOR

İstanbul'un Türkiye'nin en önemli kültür, sanat, alışveriş ve gastronomi kenti olduğunu hatırlatan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, İstanbul'da her yıl çok sayıda konser, sergi, sanatsal etkinlik, fuar ve festival düzenlendiğinin altını çizdi. 2022 yılı verilerine göre İstanbul'da yer alan 86 müzeye toplamda 5,3 milyon ziyaret gerçekleştirildiğini kaydeden Bağlıkaya, İstanbul'un kültür ve sanat hayatının zenginliğiyle dikkat çekmeye devam ettiğini dile getirdi. Aynı zamanda bir gastronomi kenti olan İstanbul'un 7'si Michelin Yıldızlı olmak üzere toplamda 76 restoranla Michelin Rehberinde yer aldığını ifade etti.

İSTANBUL'DA OKUYAN YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

İstanbul'un aynı zamanda eğitim turizmi bakımından da dünyada çok önemli bir noktada bulunduğunu kaydeden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya; YÖK verilerine göre 2022-2023 öğretim yılında sadece İstanbul'da öğrenim gören yabancı öğrenci sayısının 97 bin 821 olduğuna dikkat çekti. İş, kongre ve kısa şehir turlarının da yükselişe geçtiğine değinen Bağlıkaya, Türk turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan İstanbul'un yanı sıra turizmin Türkiye'nin dört bir yanında gelişmesi için seyahat acentalarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.