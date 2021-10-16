Turşu değil esrar kurmuş!

Kocaeli İl Emnyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesinde bir kişinin uyuşturucu madde imalatı yaptığı yönünde almış olduğu duyumlar üzerine,hemen harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelinin evinde ve bağlı bulunan müştemilatlarında dedektrö köpek ile aramalar yapıldı. Gerçekleştirilen aralamalarda, 17 kavanoz ve 1 poşet içerisinde kurutulmaya hazır toplamda 3 kilo 370 gram Esrar ele geçirildi Esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emnğiyette işlemleri devam ederken, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.