Turşu festivalinde koronanın turşusu kuruldu

TURŞUMUZU HEM DÜNYAYA HEM TÜRKİYE'YE TANITMAK İSTİYORUZ

Festivali pandemiden dolayı 2 yıldır yapamadıklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Turşucular burada hem üretiminde hem de pazarlamasında çok ciddi efor sarf ediyor, büyük bir emek var. Biz burada hem dünyaya, Türkiye'ye bunu tanıtmak istiyoruz. Burası turşu konusunda sınır tanımıyor" dedi.