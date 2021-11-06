Turşu festivalinde koronanın turşusu kuruldu

Hem sağlık hem de lezzeti açısından özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi turşunun onlarca çeşidi, Eyüpsultan Belediyesi tarafından Kemerburgaz'da düzenlenen 'Geleneksel Turşu Festivali'nde yer aldı. Lahana, salatalık, biber gibi geleneksel turşuların yanında festivalin dikkat çekenleri arasında, altın, para, Covid-19, yengeç, yumurta, bal kabağı, elma, nar turşuları yer aldı. Festivale, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra birçok isim de katıldı.
Turşu yeme yarışmalarının da düzenlendiği festivalde, turşunun yanında vatandaşlara kuru fasulye ve pilav da dağıtıldı. Festivalde, Rumeli Sanatçısı Cüneyt Şentürk de sahne aldı.
TURŞUMUZU HEM DÜNYAYA HEM TÜRKİYE'YE TANITMAK İSTİYORUZ
Festivali pandemiden dolayı 2 yıldır yapamadıklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Turşucular burada hem üretiminde hem de pazarlamasında çok ciddi efor sarf ediyor, büyük bir emek var. Biz burada hem dünyaya, Türkiye'ye bunu tanıtmak istiyoruz. Burası turşu konusunda sınır tanımıyor" dedi.
KORONAVİRÜSÜN DE İLACI
Aksi ispat edilene kadar turşunun koronavirüste de etkili olduğunu ifade eden Köken, "Turşu festivalimiz herkese hayırlı olsun. En favori turşum salatalık turşusu. Burada değişik lezzetler var, hepsini deneyeceğim" ifadelerini kullandı. Uzakdoğulu müşteriler tarafından tercih edilen 'yengeç turşusu' da festivaldeki yerini aldı.