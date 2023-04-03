Turuncu balonlarla umuda yolculuk

Kayseri'de SMA hastası Melih Eymen Ceylan için yapılan yardım kampanyasında hedeflenen rakamın yüzde 100'üne 354. günde ulaşıldı. Tedavi için Dubai'ye gidecek olan Melih Eymen için Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda, kampanyaya destek veren yüzlerce gönüllünün katılımıyla kutlama yapıldı.Burada konuşan anne Fatma Ceylan, 11 ay sonunda kampanyanın yüzde 100 olduğunu belirterek, oğullarının ilacını aldığında şifa olması için dua ettiklerini söyledi. Herkese teşekkür eden anne Ceylan, "Siz değerli basın mensubu kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim sesimizi duyurmamıza çok yardımcı oldunuz. Kayserimize, gönüllülerimize, gözlemeci teyzelerimize, stant gurubumuza, aşureci teyzemize, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir verenden de bin verenden de Allah razı olsun. Elhamdülillah, oğlumuz ilacını alacak. İnşallah burada stant açtığımız yerde koşup oynayacak" diye konuştu. Konuşmaların ardından yüzlerce gönüllü, 11 ay boyunca stant açılan yerde, kampanyanın hedefine ulaştığı 354 günün anısına, 354 turuncu balonu Melih Eymen için gökyüzüne bıraktı.