Haberler Yaşam Haberleri TUS 2024 TERCİH EKRANI burada! || ÖSYM TUS 1. dönem tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? TUS kontenjanları ve tercih kılavuzu
Giriş Tarihi: 20.5.2024 16:40 Son Güncelleme: 20.5.2024 16:41

TUS 2024 TERCİH EKRANI burada! || ÖSYM TUS 1. dönem tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? TUS kontenjanları ve tercih kılavuzu

17 Mart’ta düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) sonuçları 17 Nisan’da açıklandı. Sonuçların açıklanması ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti. TUS ÖSYM tercih başvuruları başladı. Tercih işlemleri kılavuz doğrultusunda belirlenen tarihlerde ve kurallar çerçevesinde tamamlanacak ve elektronik ortamda AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Bu aşamada ÖSYM tarafından yayınlanan TUS tercih kılavuzu ve kontenjan bilgisi adaylara yol gösteriyor. Peki, 2024 TUS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte, tercih TUS kontenjanları ve tercih kılavuzu…

TUS 2024 TERCİH EKRANI burada! || ÖSYM TUS 1. dönem tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? TUS kontenjanları ve tercih kılavuzu

TUS tercihleri ve taban puanları gündemdeki yerini aldı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) sonuçları 17 Nisan'da erişime açıldı. Şimdi ise sırada tercih süreci var. B 2024-TUS tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. 1. Dönem TUS taban puanları ve kontenjanları bu kapsamda araştırılıyor. Peki; TUS tercihleri 2024 nasıl yapılır, ne zaman bitecek? İşte, ÖSYM ile 2024 TUS tercihleri takvimi.

2024 TUS/1 TERCİHLERİ BAŞLADI!

2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınav Sonuçları, 17 Nisan 2024 tarihinde açıklandı.

ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile TUS tercihleri başladı. 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 20-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 28 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

TUS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI
TUS 1. dönem kontenjan bilgisi, tercih kılavuzu ile paylaşıldı. Kontenjan bilgisi ÖSYM sayfası üzerinden görüntülenebilecek.

TUS KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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TUS 2024 TERCİH EKRANI burada! || ÖSYM TUS 1. dönem tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? TUS kontenjanları ve tercih kılavuzu
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