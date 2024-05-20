TUS 2024 TERCİH EKRANI burada! || ÖSYM TUS 1. dönem tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? TUS kontenjanları ve tercih kılavuzu

TUS tercihleri ve taban puanları gündemdeki yerini aldı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) sonuçları 17 Nisan'da erişime açıldı. Şimdi ise sırada tercih süreci var. B 2024-TUS tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. 1. Dönem TUS taban puanları ve kontenjanları bu kapsamda araştırılıyor. Peki; TUS tercihleri 2024 nasıl yapılır, ne zaman bitecek? İşte, ÖSYM ile 2024 TUS tercihleri takvimi.
2024 TUS/1 TERCİHLERİ BAŞLADI!
2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınav Sonuçları, 17 Nisan 2024 tarihinde açıklandı.
ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile TUS tercihleri başladı. 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 20-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.
TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 28 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI
TUS 1. dönem kontenjan bilgisi, tercih kılavuzu ile paylaşıldı. Kontenjan bilgisi ÖSYM sayfası üzerinden görüntülenebilecek.
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