TUS 2024 TERCİH EKRANI burada! || ÖSYM TUS 1. dönem tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? TUS kontenjanları ve tercih kılavuzu

TUS tercihleri ve taban puanları gündemdeki yerini aldı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) sonuçları 17 Nisan'da erişime açıldı. Şimdi ise sırada tercih süreci var. B 2024-TUS tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. 1. Dönem TUS taban puanları ve kontenjanları bu kapsamda araştırılıyor. Peki; TUS tercihleri 2024 nasıl yapılır, ne zaman bitecek? İşte, ÖSYM ile 2024 TUS tercihleri takvimi.