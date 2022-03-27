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Giriş Tarihi: 28.3.2022

TUSAŞ Uçuş Akademisi’yle her kesimden meraklı pilotluk lisansı alabiliyor

TUSAŞ Uçuş Akademisi’yle her kesimden meraklı pilotluk lisansı alabiliyor
Sivil Havacılık ve Milli Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Türkiye'deki tek onaylı uçuş okulu TUSAŞ Uçuş Akademisi'nden uçuş sertifikası alanlardan ikisi de İzmir'li Fen Bilgisi Öğretmeni Oğuzhan Özkaya ve Manisalı diş hekimi Necati Can. Özkaya, 6 yıl önce öğrencilerinin isteği üzerine aynı zamanda sahibi olduğu özel okulun bahçesine kullanılmayan A310 Airbus tipi uçağın hurdasını getirtmiş. Uçağı hem robotik kodlama dersleri için hem de kafeterya olarak kullandıklarını anlatan Özkaya, "Daha sonra pilotluk lisansı almak istedim.TUSAŞ'ta 4 ay eğitim gördüm. Okulumuza bir de pist yaptık. Hayali pilot, mühendis, havacılık alanında hayalleri ve hedefleri olan öğrencilerin önünü açmış olduk" dedi. Özkaya ile birlikte özel pilot lisansı almak için eğitim gören diş hekimi Necati Can da "Havacılık aşkı yıllar geçmesine rağmen bir türlü aklımdan çıkmadı. TUSAŞ Uçuş Akademisi'nin özel pilot lisansına yönelik bir eğitim verdiğini duyunca hemen arayıp bilgi aldım. Sportif havacılık dünyada yayıldı. Öncelikli hedefim tecrübe kazanmak. Daha sonra ailemi dolaştıracağım, bu işin keyfini yaşayacağım" diye konuştu. İlker TURAK / SABAH

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TUSAŞ Uçuş Akademisi’yle her kesimden meraklı pilotluk lisansı alabiliyor
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