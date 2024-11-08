TUSAŞ’taki terör saldırısına Sincan’dan zamanında müdahale: Belediye başkanı ve emniyet müdüründen kritik karar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında, nizamiye girişinde 5 kişi şehit düştü. Teröristlerin planı, TUSAŞ'ın içine sızarak hem rehine almak hem de büyük bir katliam gerçekleştirmekti. Ancak, Sincan'da bulunan Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü Şehit Ali Er Grup Amirliği ekipleri, saldırının üzerinden sadece 15 dakika geçmeden olay yerine ulaştı ve zırhlı araçla binanın içine yıldırım hızıyla daldı. Bu beklenmedik hamle, teröristlerin rehine almaktan vazgeçip kaçış telaşına kapılmasına yol açtı.

Operasyon sırasında çekilen fotoğraflar, bu kritik müdahalenin önemini gözler önüne serdi. Zırhlı araçla içeri giren özel harekat ekibinin ani müdahalesi, PKK'lı teröristi şoke etti. Panik halindeki terörist, özel harekat timinin üzerine el bombası atarak kaçmaya çalıştı. Teröristlerin nizamiye kapısındaki saldırısında 5 şehit vermemize neden olsa da, güvenlik güçlerinin kararlı ve hızlı müdahalesi, daha fazla şehit verilmesini engelledi.

SİNCAN'IN STRATEJİK ÖNEMİ VE ÖZEL HAREKAT MERKEZİ KURULUŞU

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçenin stratejik önemine ve belediye olarak yürüttükleri çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Ercan, belediye başkanlığının sadece kanunlarla sınırlı bir görev olmadığını belirterek, "Şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğunu sağlamak için her soruna çözüm üretmek zorundayız. Bu görev, bizim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir mutluluk kaynağıdır. Amacımız, Sincan'da yaşayan insanların memnuniyetini sağlamaktır" dedi.

Ercan, belediye hizmetlerini kategorilere ayırmak yerine güvenlikten sağlığa, eğitimden sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede vatandaşlara destek sağladıklarını ifade etti. Güvenlik konusuna da büyük önem verdiklerini belirten Ercan, "Güvenlik bürokrasisine katkıda bulunmak ve destek sağlamak, görev anlayışımın bir parçasıdır. Bu doğrultuda, görev sürecimde Sincan'a bir güvenlik birimi kazandırmak için ilk adımı attım" şeklinde konuştu.

Başkan Ercan, Sincan'ın artık eski bir kasaba olmadığını, çevresinde savunma sanayiine hizmet veren birçok firma, cezaevi ve askeri savunma tesisleriyle çevrili, hızla büyüyen stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er ile görüştüklerini belirten Ercan, 15 Temmuz Şehir Stadı yanında atıl durumda bulunan bir binayı değerlendirmek istediklerini ve ilk etapta karakol olarak planladıklarını söyledi. Ancak, Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er'in Sincan'ın stratejik konumuna dikkat çekerek buraya bir özel harekat merkezi kurulmasının daha doğru olacağını ifade etmesi üzerine bu yönde karar aldıklarını belirtti. Ayrıca, olası olumsuz durumlarda Sincan ve çevre ilçelere müdahalenin mevcut özel harekat merkezlerinden bir saate yakın sürebileceği uyarısını aldıklarını da ekledi. Binayı yenileyerek özel harekat merkezine uygun hale getirdiklerini ifade eden Ercan, Eraslan Er'in şehit babası Ali Er'in adını verdikleri merkezin açılışını şehidin eşiyle birlikte gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

TUSAŞ SALDIRISI MERKEZİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ

Başkan Ercan, geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'ta gerçekleşen saldırıyla birlikte, Sincan'da kurulan özel harekat merkezinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Ercan, "O gece saldırıyı duyar duymaz kaymakamımızla hastaneye giderek yaralı özel harekâtçılarımız ve şehit yakınlarıyla ilgilendik. İlk akşam yaralı bir özel harekatçımızla konuşarak olayın nasıl geliştiğini öğrendik ve TUSAŞ'a en yakın özel harekat merkezinin bizim Sincan'daki merkez olduğunu fark ettik. Bu merkezdeki ekiplerin hızlıca müdahale etmesi sayesinde Ankara merkezden ekiplerin gelmesini beklemeye gerek kalmadı ve daha büyük kayıpların önüne geçildi" dedi. Başkan Ercan, bu olayın kendileri için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Böylesi önemli bir bölgede özel harekat gibi bir gücün bulunması, bizim için adeta bir güven simgesidir. Sincan'daki özel harekat merkezimizin yalnızca ilçemize değil, tüm Ankara ve Türkiye'ye katkısı yadsınamaz" şeklinde konuştu.

"SİNCAN, TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ÜSSÜ"

TUSAŞ gibi stratejik bir alanda yaşanan beklenmedik bir durumda hızlı müdahale edebilmenin büyük faciaları önlediğini dile getiren Ercan, "O an aklıma Özel Harekat Başkan Yardımcımız Eraslan Er gelerek 'İyi ki bu merkezi buraya kazandırmışız' dedim. Böylesi önemli bir bölgede özel harekat gibi bir gücün bulunması, bizim için adeta bir güven simgesidir. Düşünün ki, TUSAŞ gibi stratejik bir alanda beklenmedik bir durum olduğunda bu merkezin hızlı müdahale kabiliyeti, çok daha büyük faciaların önüne geçilmesine vesile oldu. Bu, bize ne kadar doğru bir karar aldığımızı ve doğru bir adım attığımızı gösteren en somut örneklerden biridir" dedi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçenin güvenlik önlemlerinin, Sincan'ın stratejik konumundan dolayı her zaman birinci planda tutulduğunu belirtti. Ercan, Türkiye'nin savunma sanayiinde Sincan'ın önemine dikkat çekerek, "Sincan, sadece Ankara'nın değil, tüm Türkiye'nin savunma sanayii açısından kritik bir rol oynuyor. Bölgemizdeki güvenlik önlemlerini güçlendirmek, savunma sanayiine sağladığımız katkıyı korumak adına büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu. Ercan, TUSAŞ ve Havacılık ve Uzay Organize Sanayi Bölgesi gibi önemli kurumların Sincan'a yakın yerde konumlandığını, ayrıca ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi Türkiye'nin savunma sanayisini besleyen dev kuruluşların yer aldığı beş özel sanayi bölgesinin bulunduğunu ifade etti. Bu durumun, Sincan'ı savunma sanayiinde hassas bir güvenlik üssü haline getirdiğini vurguladı.

SİNCAN CEZAEVİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Başkan Ercan, Sincan Cezaevi'nin de güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ülkenin en önemli davalarına konu olan mahkumların burada bulunduğunu ifade eden Ercan, "Terör örgütlerine karşı mücadelede kritik isimlerin burada olması, Sincan'ı güvenliğin kilit taşı haline getiriyor. Mahkum nakilleri, ziyaretler ve davalar nedeniyle cezaevindeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğinde, güvenlik güçlerimize her türlü lojistik desteği sağlamayı bir borç biliyoruz" dedi. Başkan Ercan, Sincan'da güvenlik güçlerinin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesi için belediye olarak gereken her desteği verdiklerini ve güvenliğin sağlanmasında katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

"SİNCAN HALKIMIZIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Murat Ercan, ilçedeki tüm vatandaşların güvenliği, huzuru ve refahı için her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Ercan, sadece belediyecilik hizmetleriyle sınırlı kalmadıklarını ifade ederek, "Eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar hangi alanda olursa olsun, halkımızın yanında olmaya, onların yaşam kalitesini artırmaya kararlıyız. Bu şehirde yaşayan her bireyin huzur içinde yaşayabilmesi için tüm adımları atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın güvenle okula gidip gelebilmesi, vatandaşlarımızın huzur içinde hayatını sürdürebilmesi en büyük önceliğimiz" dedi. Ercan, sosyal belediyecilik anlayışları doğrultusunda, güvenli, sosyal imkanları geniş ve huzurlu bir şehir yaratma çabası içinde olduklarını vurguladı. "Sincan'ı el birliğiyle daha ileriye taşımak, burada yaşayan herkese kendini özel ve değerli hissettirmek istiyoruz. Bu şehre duyduğumuz bağlılık ve sevgiyle, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasını sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuz" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİĞİ EN ÜST DÜZEYE TAŞIYACAĞIZ"

Başkan Ercan, önümüzdeki dönemde güvenlik ve diğer hizmetlerde çeşitliliği artıracaklarını belirtti. Sincan'ın stratejik konumunu ve mevcut imkanları en verimli şekilde kullanarak, ilçeyi Türkiye'nin güvenliğe en duyarlı, en hazırlıklı ve modern bölgelerinden biri yapmayı hedeflediklerini söyleyen Ercan, "Daha güvenli ve yaşanabilir bir Sincan için halkımızın desteği ve devletimizin iş birliğiyle inşallah büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.